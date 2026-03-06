Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Déjà fragilisé sur le banc de l’OM, Habib Beye a reçu un renfort précieux. De son côté, Medhi Benatia ne digère pas l’élimination contre Toulouse en Coupe de France.

À l’OM, c’est la soupe à la grimace. Alors que Habib Beye cherche à stabiliser son groupe, le propriétaire du club, Frank McCourt, lui a offert un renfort inattendu. Et bienvenu pour préparer les prochaines échéances, qui débutent dès ce samedi à Toulouse (21h). Depuis quelques jours, le coach de l’OM peut en effet compter sur Randy Fondelot au sein de son staff. Spécialiste du pôle performance et de la préparation physique, Fondelot a officié au Red Star FC de 2006 à 2025 puis au FC Versailles.

Fondelot, un renfort de poids pour l’OM

Ancien sauteur en longueur et international jeune avec la France, il connaît bien le milieu de la performance sportive, notamment grâce à sa collaboration avec Bob Tahri. Observateur averti de l’OM, Adrien Pittore souligne que Fondelot a publié plusieurs travaux sur l’augmentation de la vitesse des joueurs et la préparation physique en pré-saison. Un profil qui pourrait changer la dynamique du staff et offrir à Beye un soutien technique précieux.

Benatia, perplexe après Toulouse

Du côté de Medhi Benatia, l’élimination contre Toulouse reste difficile à digérer. Après le match nul 2-2 et la défaite 3 tirs au but à 4, son entourage confie, selon L’Équipe, que le sentiment général est un mélange de confusion et de frustration : « On ne comprend pas. » Avant même cette débâcle, RMC Sport laissait entendre que l’ancien directeur du football réfléchissait à quitter l’OM avant même le terme de la saison. Ambiance…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France