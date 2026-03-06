À LA UNE DU 6 MAR 2026
[15:20]PSG Mercato : une star parisienne snobe le Real Madrid
[15:00]Stade Rennais Mercato : Franck Haise déjà bousculé pour un premier transfert, un coup à la Martin Terrier à l’horizon ! 
[14:40]Pronostic RC Lens – Metz : les Sang et Or relancent leurs rêves de titre ?
[14:20]OM : Greenwood écarté du groupe, un coéquipier a tenté de le raisonner ! 
[14:00]ASSE : Kilmer a un joyau inestimable entre les mains, les supporters en sont déjà fous ! 
[13:40]OL : un cauchemar de Fonseca pourrit la fin de saison des Gones
[13:20]PSG : une autre star que Doué et Dembélé fait des étincelles dans le vestiaire ! 
[13:00]ASSE, FC Nantes Mercato – INFO BUT! : un international français s’éloigne des deux clubs
[12:43]OM Mercato : terminus pour Greenwood, son remplaçant est l’héritier de Dembélé en Ligue 1 ! 
[12:16]PSG : Olise a donné sa réponse à l’émir du Qatar, le mercato s’emballe ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Greenwood écarté du groupe, un coéquipier a tenté de le raisonner ! 

Par Bastien Aubert - 6 Mar 2026, 14:20
💬 Commenter
Mason Greenwood (OM)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Resté volontairement à l’écart du groupe de l’OM pendant la séance de tirs au but contre Toulouse, Mason Greenwood a refusé la main tendue par Nayef Aguerd.

L’image a fait le tour des réseaux et symbolise à elle seule la soirée cauchemar de l’OM. Lors de l’élimination face au Toulouse FC en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 3 tab 4), Mason Greenwood est resté à l’écart du groupe pendant la séance de tirs au but. Une attitude qui intrigue… et qui interroge.

Une image qui interpelle

Alors que l’ensemble des joueurs de l’OM s’étaient regroupés dans le rond central pour suivre la séance, Greenwood est resté seul, à distance de ses coéquipiers. Une scène frappante, captée par plusieurs spectateurs présents au stade. Depuis, les interprétations se multiplient. Certains évoquent une manière personnelle de gérer la pression du moment, d’autres y voient le signe d’un certain malaise au sein du vestiaire marseillais.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Aguerd a tenté de le ramener ! 

Un détail observé sur place renforce encore les interrogations. Selon Bastien Cordoleani, scout marseillais présent au stade, Nayef Aguerd aurait tenté de convaincre Greenwood de rejoindre ses partenaires. « Pendant la séance tu as Aguerd qui lui dit de venir avec le groupe, il refuse et s’écarte encore plus. J’étais au stade, j’ai vu de mes yeux », a-t-il expliqué. Un geste de solidarité qui n’a donc pas suffi à rapprocher l’attaquant anglais de l’OM du reste de l’équipe dans ce moment crucial.

Une image symbole de la saison marseillaise

Cette scène résume finalement les turbulences que traverse l’OM cette saison. Entre résultats irréguliers, tensions internes et frustration sportive, le club phocéen peine à retrouver une vraie cohésion. Et dans un contexte déjà agité autour du vestiaire marseillais, l’attitude soliste de Greenwood ne manquera pas de continuer à alimenter les débats.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot