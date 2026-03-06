Resté volontairement à l’écart du groupe de l’OM pendant la séance de tirs au but contre Toulouse, Mason Greenwood a refusé la main tendue par Nayef Aguerd.

L’image a fait le tour des réseaux et symbolise à elle seule la soirée cauchemar de l’OM. Lors de l’élimination face au Toulouse FC en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 3 tab 4), Mason Greenwood est resté à l’écart du groupe pendant la séance de tirs au but. Une attitude qui intrigue… et qui interroge.

Une image qui interpelle

Alors que l’ensemble des joueurs de l’OM s’étaient regroupés dans le rond central pour suivre la séance, Greenwood est resté seul, à distance de ses coéquipiers. Une scène frappante, captée par plusieurs spectateurs présents au stade. Depuis, les interprétations se multiplient. Certains évoquent une manière personnelle de gérer la pression du moment, d’autres y voient le signe d’un certain malaise au sein du vestiaire marseillais.

Aguerd a tenté de le ramener !

Un détail observé sur place renforce encore les interrogations. Selon Bastien Cordoleani, scout marseillais présent au stade, Nayef Aguerd aurait tenté de convaincre Greenwood de rejoindre ses partenaires. « Pendant la séance tu as Aguerd qui lui dit de venir avec le groupe, il refuse et s’écarte encore plus. J’étais au stade, j’ai vu de mes yeux », a-t-il expliqué. Un geste de solidarité qui n’a donc pas suffi à rapprocher l’attaquant anglais de l’OM du reste de l’équipe dans ce moment crucial.

Une image symbole de la saison marseillaise

Cette scène résume finalement les turbulences que traverse l’OM cette saison. Entre résultats irréguliers, tensions internes et frustration sportive, le club phocéen peine à retrouver une vraie cohésion. Et dans un contexte déjà agité autour du vestiaire marseillais, l’attitude soliste de Greenwood ne manquera pas de continuer à alimenter les débats.