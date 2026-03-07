A leur manière, Medhi Benatia et Adrien Rabiot ont évoqué l’OM alors que la situation du club phocéen ne s’y prête guère.

L’OM a un rendez-vous capital à Toulouse ce soir (21h) pour tenter de recoller au podium mais cela n’a pas empêché certains de s’épancher sur le club phocéen, qui connaît une crise depuis plusieurs semaines sur et en dehirs du retcnagle vert.

Après la claque en Coupe de France, La Tribune Olympienne a visé Medhi Benatia : « Je vois beaucoup de monde s’exciter sur Balerdi et d’autres joueurs (à juste titre), à dire les termes, comme on dit. Par contre, je vois beaucoup moins de véhémence pour notre futur ex‑directeur du football, qui ch** sur notre club depuis des semaines. Bizarre. » Le ton est sans détour et reflète la frustration ressentie par certains anciens du club face à la direction et à sa communication. Ces critiques ravivent les discussions parmi les supporters, déjà inquiets de la trajectoire de l’équipe.

Rabiot entre regrets et ambitions

De son côté, Adrien Rabiot, actuellement à AC Milan, est revenu sur son passage à l’OM dans un entretien accordé au média Undici : « Je m’amuse beaucoup en jouant au football, je le fais depuis l’âge de six ans et c’est ce que j’aime par-dessus tout. C’est une passion qui m’habite, qui me motive chaque matin. Je veux continuer à gagner, c’est pour cela que je joue au football : pour les défis, pour dépasser mes limites. Je veux inscrire mon nom dans l’histoire de chaque équipe pour laquelle j’ai joué : je l’ai fait au PSG et à la Juventus, mais malheureusement, je n’ai pas pu le faire à Marseille, car je n’y suis resté qu’un an. »

Il ajoute sur son avenir et ses objectifs : « Maintenant, je veux le faire au Milan : c’est un objectif important pour moi. Ensuite, je penserai à la Coupe du monde, la remporter est le plus beau but dans la carrière d’un footballeur. » Rabiot termine sa saison avec l’AC Milan, visant la deuxième place en Serie A, tout en restant un prétendant sérieux pour Didier Deschamps et la Coupe du monde 2026. Mais à l’OM, ce genre de déclarations relancent le débat sur la gestion du club et des joueurs. Sur les réseaux, les supporters de l’OM n’ont pas caché leur colère. Ambiance…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France