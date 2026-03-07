À LA UNE DU 7 MAR 2026
OM : deux absents et deux retours de taille dans le groupe pour Toulouse 

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 10:52
💬 Commenter
Pierre-Emile Höjbjerg (OM)
Pour la 25e journée de Ligue 1, l’OM se déplace ce soir sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Habib Beye a dévoilé la liste des 22 joueurs retenus, marquée par deux absences attendues, celles de Nayef Aguerd et de Bilal Nadir. 

Trois jours seulement après une déception en Coupe de France, les Marseillais retrouvent le TFC, cette fois pour un face-à-face crucial en championnat. Coup d’envoi à 21h05, où la dynamique et la composition du groupe pourraient faire la différence dans cette course aux places européennes.

Aguerd et Nadir, deux forfaits prévisibles

La liste communiquée ce matin ne comporte pas de surprise majeure concernant les absents marquants. Nayef Aguerd, récemment aperçu à l’entraînement individuel en salle, poursuit son protocole de reprise. Son absence, si elle pèse défensivement, était déjà dans l’air depuis hier.

Autre dossier attendu, l’absence de Bilal Nadir avait été officialisée en conférence de presse. Le jeune milieu marseillais est donc forfait. Habib Beye doit composer son effectif sans ces deux éléments majeurs pour ce déplacement, au moment où la solidité du collectif sera essentielle.

  • Nayef Aguerd (défenseur central)
  • Bilal Nadir (milieu de terrain)

Timber et Gouiri effectuent leur retour

Bonne nouvelle pour l’OM : la feuille de match enregistre les retours très attendus de Quinten Timber et Amine Gouiri. Deux éléments qui pourraient offrir un vrai coup de fouet, aussi bien dans l’entrejeu que sur le front offensif. L’intégration du milieu néerlandais est d’ailleurs à suivre de près, après les annonces sur l’officiel recrutement de Quinten Timber à l’OM ces dernières semaines.

Chez les supporters comme dans le vestiaire, on espère que ces retours permettront à Marseille de renverser la tendance sur la pelouse du Stadium Municipal, pour relancer une dynamique et aller chercher des points vitaux en vue du sprint final de la saison. Pour s’inspirer du tempérament du nouveau venu, découvrez l’histoire familiale des jumeaux dans cet éclairage sur le parcours des Timber.

