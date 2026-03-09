À LA UNE DU 9 MAR 2026
Par Bastien Aubert - 9 Mar 2026, 22:50
💬 Commenter
Mamadou Sangaré (RC Lens)
Éclatant sous le maillot du RC Lens Denis le début de la saison, Mamadou Sangaré a trouvé son héritier dans les rangs du FC Nantes.

Au cœur d’une saison difficile pour le FC Nantes, Johann Lepenant se démarque. À 23 ans, il figure déjà parmi les meilleurs tacleurs du championnat derrière un certain Mamadou Sangaré (RC Lens). Avec 39 tacles réussis avant la 25e journée de Ligue 1, le Canari se plaçait deuxième du classement, à égalité avec Yassin Belkhdim (Angers) et juste derrière le crack du RC Lens (42). Ce chiffre impressionnant prend encore plus de poids lorsqu’on note qu’il n’a disputé que 18 matchs sur 24 possibles.

Lepenant, une combativité reconnue

Malgré son temps de jeu limité, le rendement défensif de Lepenant reste excellent. Sa lecture du jeu, son anticipation et sa capacité à répéter les efforts font de lui un joueur incontournable et remarqué par d’autres clubs de Ligue 1. « Johann incarne l’esprit de travail, de lucidité et d’engagement que tout entraîneur souhaite dans son vestiaire, » peut-on lire dans les analyses des experts.

Avenir prometteur… loin du FC Nantes ?

Sous contrat jusqu’en 2029, Lepenant reste un joueur suivi de près dans l’élite. Aux dernières§des nouvelles, le Toulouse FC lui fait les yeux doux depuis l’été dernier. Une relégation du FC Nantes en Ligue 2 en fin de saison pourrait sonner le glas de son aventure sur les bords de l’Erdre. 

