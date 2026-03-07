Battu par l’AS Monaco (1-3) au Parc des Princes lors de la 25e journée de Ligue 1, le PSG inquiète. Pierre Ménès et Daniel Riolo ont livré une analyse très sévère de la prestation parisienne.

Pour plusieurs observateurs, la défaite du PSG pourrait marquer un tournant dans la saison parisienne.

L’AS Monaco expose les failles du PSG

Face à l’AS Monaco, Paris a souffert dans l’intensité et dans l’efficacité, deux secteurs où le club de la capitale domine habituellement. Pour Pierre Ménès, la clé du match est claire : la pression monégasque a mis en lumière les difficultés physiques du PSG. « C’est la victoire d’un pressing extrêmement efficace : le PSG n’a pas de jambes depuis des semaines, voire des mois. Plus on les presse près de leur but, plus ils sont en danger. Le bilan est terne du côté parisien, qui a manqué d’efficacité dans les deux surfaces », a-t-il analysé sur sa chaîne YouTube.

Ligue 1, J25 (1/3) : Monaco avait les clés, Paris dépassé



Belle victoire de l'ASM au Parc, devant une équipe de Paris qui ne rassure pas du tout avant Chelsea.https://t.co/y5hdsDyssi via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 6, 2026

Le RC Lens peut revenir dans la course

Selon Ménès, cette fragilité pourrait profiter au RC Lens dans la course au titre : « Même si Metz a battu Lens au match aller, il n’y a pas énormément de suspense. Lens va revenir à un point, ce qui veut dire que le PSG est sous la menace des Sang et Or. » L’ancien consultant de Canal+ ajoute également que la situation parisienne devient préoccupante : « C’est un PSG qui est malade et inquiétant avant Chelsea. Cette équipe n’a plus les jambes et n’en peut plus. »

Riolo pointe le vrai problème du PSG

De son côté, Daniel Riolo estime que la défaite du PSG face à l’AS Monaco révèle surtout un problème structurel dans le jeu parisien. « Il y a un vrai problème clair dans le jeu. Car la possession, ils l’ont, mais Monaco a mis le plan parfait pour emmerder le Paris Saint-Germain et le contrer. Ils ont laissé la possession et ils ont été agressifs », a-t-il analysé sur RMC Sport. Le polémiste insiste particulièrement sur l’effondrement du milieu de terrain : « Moi je veux bien qu’on me dise que les défenseurs ça ne va pas fort, que la ligne d’attaque et son pressing habituel, il n’y en a plus. Mais c’est surtout le milieu de terrain qui n’existe plus. »

Un entrejeu qui ne domine plus

Pour Riolo, ce secteur était pourtant la grande force du PSG ces derniers mois : « Le fameux milieu de terrain qui contrôlait tout, c’est fini. Fabian Ruiz a disparu pour blessure, Joao Neves n’est plus là… le PSG fait moins peur, ce n’est plus une machine. » Ces absences et cette baisse de régime fragilisent le système de Luis Enrique, qui doit rapidement trouver des solutions.

Une fin de saison sous tension

Avec cette défaite face à Monaco et un calendrier chargé à venir, le PSG entre dans une période délicate. Si les Sang et Or poursuivent leur dynamique, le RC Lens pourrait rapidement mettre une pression énorme sur Paris dans la course au titre en Ligue 1. La réaction des Parisiens lors des prochaines journées sera donc scrutée de très près.

🗣️ Daniel Riolo après PSG-Monaco : "Le PSG fait moins peur, ce n'est plus une machine. Le boulot de Luis Enrique va être là." #RMCLive pic.twitter.com/mg3hmhf9od — After Foot RMC (@AfterRMC) March 6, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League