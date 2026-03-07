À LA UNE DU 7 MAR 2026
[17:30]FC Barcelone Mercato : un énorme transfert pour un serial buteur cet été, le PSG menacé !
[17:00]RC Lens : une énorme nouvelle tombe pour l’avenir d’un taulier de Pierre Sage !
[16:40]PSG Mercato : Luis Enrique s’agace en interne et pourrait déclencher un transfert XXL
[16:20]ASSE : les Verts mis sous pression avant d’affronter le Red Star
[16:09]FC Nantes : la compo de Kantari pour sauver sa peau dans le derby face à Angers
[15:49]RC Lens : Sage annonce une cascade de coups durs pour Metz et reconnaît une erreur
[15:30]FC Nantes : Nicolas Pallois fait des étincelles au Stade de Reims
[15:00]PSG Mercato : Paris a presque conclu un transfert à 80 M€ contre l’AS Monaco ! 
[14:40]ASSE : une star du Forez jalousée dans le monde entier allume « la fraude » Stassin !
[14:20]PSG, OM Mercato : Ordoñez à Paris, ça avance ! 
ASSE : les Verts mis sous pression avant d’affronter le Red Star

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 16:20
💬 Commenter
Avant le match de l’ASSE contre le Red Star, Troyes et Le Mans se sont tous les deux imposés ce samedi après-midi.

Ce samedi après-midi, les concurrents de l’ASSE jouaient en Ligue 2 avant le match des Verts contre le Red Star à 20h. Du côté de Troyes, les Aubois se sont montrés inefficaces devant le but et n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions avant la pause contre Clermont. Au retour des vestiaires, le CF63 a surpris son adversaire. Kader Bamba a ouvert le score à la 51e minute, donnant l’avantage aux visiteurs.

Mais la réaction troyenne ne s’est pas fait attendre dans le dernier quart d’heure. À la 78e minute, Diawara a égalisé d’une frappe à bout portant, relançant complètement la rencontre. Trois minutes plus tard seulement, Adeline a inscrit le but de la victoire de la tête (81e), permettant à Troyes de renverser totalement le match en un temps record. Grâce à ce succès, Troyes conserve sa place de leader et prend 5 points d’avance provisoires sur l’ASSE.

Le Mans trop fort pour Annecy

Dans l’autre rencontre du jour, Le Mans n’a laissé aucune chance à Annecy. Les Manceaux ont rapidement pris les commandes grâce à Antoine Rabillard, qui a ouvert le score dès la 16e minute. Très en forme, l’attaquant s’est ensuite mué en passeur décisif deux minutes plus tard pour permettre à Colas de faire le break. En seconde période, Quarshie a scellé définitivement la victoire du Mans à la 65e minute, encore servi par Rabillard, auteur d’un match remarquable. Avec ce succès net (3-0), Le Mans consolide sa troisième place au classement et met la pression sur l’ASSE, à seulement 2 points devant. Les Verts sont prévenus !

