ASSE : les Verts mis sous pression avant d’affronter le Red Star

Avant le match de l’ASSE contre le Red Star, Troyes et Le Mans se sont tous les deux imposés ce samedi après-midi.

Ce samedi après-midi, les concurrents de l’ASSE jouaient en Ligue 2 avant le match des Verts contre le Red Star à 20h. Du côté de Troyes, les Aubois se sont montrés inefficaces devant le but et n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions avant la pause contre Clermont. Au retour des vestiaires, le CF63 a surpris son adversaire. Kader Bamba a ouvert le score à la 51e minute, donnant l’avantage aux visiteurs.

Mais la réaction troyenne ne s’est pas fait attendre dans le dernier quart d’heure. À la 78e minute, Diawara a égalisé d’une frappe à bout portant, relançant complètement la rencontre. Trois minutes plus tard seulement, Adeline a inscrit le but de la victoire de la tête (81e), permettant à Troyes de renverser totalement le match en un temps record. Grâce à ce succès, Troyes conserve sa place de leader et prend 5 points d’avance provisoires sur l’ASSE.

Le Mans trop fort pour Annecy

Dans l’autre rencontre du jour, Le Mans n’a laissé aucune chance à Annecy. Les Manceaux ont rapidement pris les commandes grâce à Antoine Rabillard, qui a ouvert le score dès la 16e minute. Très en forme, l’attaquant s’est ensuite mué en passeur décisif deux minutes plus tard pour permettre à Colas de faire le break. En seconde période, Quarshie a scellé définitivement la victoire du Mans à la 65e minute, encore servi par Rabillard, auteur d’un match remarquable. Avec ce succès net (3-0), Le Mans consolide sa troisième place au classement et met la pression sur l’ASSE, à seulement 2 points devant. Les Verts sont prévenus !