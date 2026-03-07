FC Barcelone Mercato : un énorme transfert pour un serial buteur cet été, le PSG menacé !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le nom de Ferran Torres refait surface dans le mercato du FC Barcelone. Selon plusieurs médias, dont El Nacional, Newcastle United (12e de Premier League) envisagerait de tenter sa chance cet été pour recruter le serial buteur du FC Barcelone. Un intérêt qui n’est pas nouveau, mais qui pourrait relancer les discussions autour de l’avenir de l’international espagnol.

Newcastle n’a pas oublié Ferran Torres

Le club anglais suit Torres depuis plusieurs fenêtres de transfert. Les Magpies cherchent à renforcer leur ligne offensive et voient en l’ancien joueur de Manchester City un profil capable d’apporter de la polyvalence et de l’expérience en Premier League. Des rumeurs évoquent même la possibilité d’une offre importante pour l’été, preuve que le club anglais souhaite franchir un cap sur le plan offensif.

Le Barça n’a pas l’intention de le vendre

Du côté du Barça, la tendance est claire : Ferran Torres reste un élément apprécié dans l’effectif.

Le club catalan a déjà refusé plusieurs offres venues de Premier League, certaines proches des 45 à 50 millions d’euros, preuve que la direction ne souhaite pas se séparer facilement de l’attaquant sous contrat jusqu’en 2027.

Sous les ordres de Hansi Flick, l’Espagnol conserve un rôle important offensivement, notamment grâce à sa capacité à évoluer à plusieurs postes. Cette saison, Torres compte 16 buts marqués en 36 matchs disputés.

Un joueur important dans l’effectif

À 26 ans, Torres fait partie des solutions offensives du Barça aux côtés de Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Marcus Rashford ou encore Dani Olmo.

Le président Joan Laporta a d’ailleurs récemment rappelé que le club disposait déjà d’options offensives solides, citant notamment Ferran Torres parmi les solutions au poste d’attaquant. Une prolongation jusqu’en 2031 serait même à l’étude, alors que le joueur figurait aussi sur les tablettes du PSG.

Une opération compliquée

Malgré l’intérêt de Newcastle, un transfert reste loin d’être simple. Le joueur a déjà indiqué à plusieurs reprises qu’il se sentait bien à Barcelone et souhaite s’y imposer sur la durée. À moins d’une offre très élevée cet été, tout indique donc que le Barça devrait fermer la porte. Mais en période de mercato, rien n’est jamais sûr.