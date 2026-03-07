FC Nantes : Kantari vers un départ imminent, sa réaction est totalement lunaire

Après la défaite du FC Nantes face à Angers, Ahmed Kantari a adopté une attitude assez lunaire, lui qui est plus que jamais menacé.

Ce dimanche, le FC Nantes a enchaîné une 7e défaite en 8 matchs de Ligue 1 face à Angers SCO. Un derby remporté par les visiteurs au sein d’une Beaujoire silencieuse, puis qui a fini par gronder, notamment avec une action coup de poing envers les Kita concernant le report du match face au PSG. De ce fait, une petite trêve se dessine pour les Canaris, qui ont deux semaines pour préparer leur match face à Strasbourg. Sans Ahmed Kantari ?

« De l’inquiétude ? Pas du tout »

En effet, l’entraîneur nantais était fortement menacé, et Romain Molina vient de confirmer que le club cherchait bien à changer de coach, en ajoutant que la victoire contre Le Havre avait simplement donné un répit à Kantari. Avec une 8e défaite en 10 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée, il rejoint donc Luis Castro, son prédécesseur, qui avait compté 8 défaites lui aussi, mais en 15 journées.

Après le match, Ahmed Kantari a curieusement voulu adopter un discours assez serein, alors que son club pointe à la 17e place. « De l’inquiétude ? Pas du tout. Il y a de la frustration, forcément, par rapport à la défaite et de la déception. Les joueurs le savent : c’est un long chemin, il va falloir être solide nerveusement et mentalement. On n’a pas été dépassé par cette équipe d’Angers, loin de là, ça peut basculer des deux côtés… mais la pièce n’a pas basculé de notre côté », a-t-il analysé au micro de Ligue 1+. Une déclaration plutôt lunaire de la part d’un entraîneur qui vit peut-être ses dernières heures à Nantes.