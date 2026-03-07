À LA UNE DU 7 MAR 2026
[20:57]OM : la banderole assassine des supporters marseillais à Toulouse
[20:37]FC Nantes : Kantari vers un départ imminent, sa réaction est totalement lunaire
[20:14]OM : la compo de Beye pour les retrouvailles avec Toulouse
[20:06]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter l’Athletic Bilbao
[20:00]Le PSG pourrait-il tout perdre cette saison ? 
[19:30]Real Madrid : une polémique a éclaté après la victoire à Vigo, Arbeloa en première ligne
[19:02]ASSE : un seul changement dans la compo de Montanier pour affronter le Red Star
[18:57]FC Nantes – Angers SCO (0-1) : le naufrage continue, les tops et flops des Canaris
[18:19]RC Lens : un groupe décimé pour affronter Metz, deux jeunes à la rescousse
[18:11]FC Nantes : les ultras nantais humilient les Kita en plein match !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Kantari vers un départ imminent, sa réaction est totalement lunaire

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 20:37
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Après la défaite du FC Nantes face à Angers, Ahmed Kantari a adopté une attitude assez lunaire, lui qui est plus que jamais menacé.

Ce dimanche, le FC Nantes a enchaîné une 7e défaite en 8 matchs de Ligue 1 face à Angers SCO. Un derby remporté par les visiteurs au sein d’une Beaujoire silencieuse, puis qui a fini par gronder, notamment avec une action coup de poing envers les Kita concernant le report du match face au PSG. De ce fait, une petite trêve se dessine pour les Canaris, qui ont deux semaines pour préparer leur match face à Strasbourg. Sans Ahmed Kantari ?

« De l’inquiétude ? Pas du tout »

En effet, l’entraîneur nantais était fortement menacé, et Romain Molina vient de confirmer que le club cherchait bien à changer de coach, en ajoutant que la victoire contre Le Havre avait simplement donné un répit à Kantari. Avec une 8e défaite en 10 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée, il rejoint donc Luis Castro, son prédécesseur, qui avait compté 8 défaites lui aussi, mais en 15 journées.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Après le match, Ahmed Kantari a curieusement voulu adopter un discours assez serein, alors que son club pointe à la 17e place. « De l’inquiétude ? Pas du tout. Il y a de la frustration, forcément, par rapport à la défaite et de la déception. Les joueurs le savent : c’est un long chemin, il va falloir être solide nerveusement et mentalement. On n’a pas été dépassé par cette équipe d’Angers, loin de là, ça peut basculer des deux côtés… mais la pièce n’a pas basculé de notre côté », a-t-il analysé au micro de Ligue 1+. Une déclaration plutôt lunaire de la part d’un entraîneur qui vit peut-être ses dernières heures à Nantes.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot