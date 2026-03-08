RC Lens : quels changements attendus dans la compo de Sage face à Metz ?

Voici notre composition probable du RC Lens pour affronter le FC Metz ce dimanche à 15 heures.

Ce dimanche à 15 heures, le RC Lens reçoit le FC Metz pour la 25e journée de Ligue 1, quelques jours après sa qualification en demi-finale de Coupe de France. Avec la défaite du PSG, le club artésien a l’occasion de revenir à un seul petit point de la place de leader, mais ça ne sera pas chose facile.

En effet, il faut se rappeler que le FCM avait battu le Racing au match aller (2-0), et Pierre Sage sera privé de 8 joueurs au total. Gurtner, Gradit, Baidoo, Antonio, Aguilar, Masuaku, Saïd et Saint-Maximin manqueront à l’appel, et le coach lensois a donc été obligé de faire appel aux jeunes Oscar Lenne et Erawan Garnier pour combler les postes de piston. Il n’y aura pas énormément de possibilités de faire tourner, si ce n’est au milieu et en attaque.

Des changements au milieu et en attaque

Sage confiait en conférence de presse qu’il pouvait « reconduire exactement la même équipe (qu’à Lyon) comme on peut changer plusieurs joueurs. Ça va vraiment dépendre des états de forme. Parce que l’important, c’est d’avoir des joueurs frais d’entrée et aussi des joueurs capables d’imprimer notre jeu dès la première minute du match ».

Si l’on doit se mouiller, on peut imaginer que Bulatovic et Haidara prendront le relai au milieu, avec Fofana en pointe aux côtés de Thauvin et Sima si ce dernier est assez frais. Il avait terminé lessivé à Lyon, et Sotoca voire Bermont sont d’autres alternatives. Si habituellement, les compos de Sage sont assez prévisibles, celle-ci sera particulièrement attendue.

Notre compo probable du RC Lens

Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Bulatovic, Haidara, Udol – Thauvin, Fofana, Sima.