Le genou de Kylian Mbappé irait beaucoup mieux, selon la presse espagnole, à tel point qu’il pourrait être dans le groupe pour le match aller face à Manchester City en Champions League et jouer le retour.

C’est une excellente nouvelle qu’a publié Marca en début de soirée : le genou de Kylian Mbappé va beaucoup mieux. Touché à un ligament, l’attaquant du Real Madrid souffrait depuis le début de l’année. Il était question qu’il s’arrête à la mi-janvier, mais l’urgence de la situation avait poussé Xabi Alonso à le faire jouer en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (2-3). Ensuite, avec l’arrivée d’Alvaro Arbeloa, Mbappé avait voulu participer au redressement de l’équipe. Mais cela avait un coût : sa propre santé. Finalement, après le match à Pampelune (1-2), le 21 février, le joueur et le staff ont décidé d’arrêter les frais.

Titulaire au retour ?

Kylian Mbappé est rentré en France pour suivre les conseils de spécialistes en qui il a confiance car le staff médical du Real Madrid a multiplié les erreurs, avec lui comme avec d’autres. Le ligament étant juste inflammé, du repos lui a été prescrit. Et cela a fonctionné, à en croire Marca. Mais le quotidien sportif qu’il est très peu probable que Kylian Mbappé soit titularisé dès mercredi pour le choc contre Manchester City en 8es de finale de la Champions League. L’idée serait plutôt qu’il soit dans le groupe et qu’il joue plutôt le retour, prévu six jours plus tard.

Alvaro Arbeloa, qui avait déclaré jeudi n’avoir que des bons retours concernant le rétablissement de Kylian Mbappé peut donc souffler un ouf de soulagement. Son leader d’attaque, l’homme aux 38 buts en 33 matches toutes compétitions confondues cette saison, va bientôt faire sa rentrée.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

11/03 : Real Madrid – Manchester City (8e de finale de la Champions League)

14/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

17/03 : Manchester City – Real Madrid (8e de finale de la Champions League)

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League