Real Madrid, FC Barcelone : un crack du PSG lâche une bombe sur Mbappé, Messi et Neymar !

Passé par une saison aux côtés du trio le plus glamour du football mondial, Vitinha a connu de l’intérieur l’ère des stars au PSG. Mais dans une interview accordée à Canal 11, le milieu portugais a tenu des propos qui risquent de faire beaucoup de bruit…

Sans les nommer directement dans un contexte polémique, Vitinha a expliqué que l’ancien trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n’était pas forcément idéal pour l’équilibre collectif du PSG.

Une déclaration qui ressemble à une petite pique adressée aux trois superstars.

Un trio de rêve… mais des résultats mitigés

Lorsque Lionel Messi a rejoint le PSG en 2021, l’association avec Neymar et Mbappé faisait rêver la planète football.

Sur le papier, le trio offensif parisien semblait tout simplement irrésistible. Le club de la capitale espérait alors franchir un cap en Ligue des champions et renforcer encore son image mondiale.

Mais malgré les attentes, la fameuse « MNM » n’a jamais totalement fonctionné comme espéré.

Les critiques ont souvent pointé le manque d’équilibre défensif de cette attaque ultra-offensive.

Vitinha pointe un problème d’efforts défensifs

Interrogé sur cette période, Vitinha n’a pas nié le talent exceptionnel des trois joueurs. Mais il a expliqué que leur présence simultanée pouvait parfois poser problème sur le plan collectif.

« Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un, deux ou trois joueurs qui ne courent pas. Ils font partie des meilleurs de l’histoire, mais ce n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. »

Une analyse qui renvoie directement aux critiques souvent formulées à l’époque contre l’implication défensive du trio.

Le PSG actuel mis en exemple

Pour illustrer son propos, Vitinha a comparé cette période avec l’équipe actuelle du PSG.

Selon lui, l’une des grandes forces du groupe aujourd’hui réside dans l’engagement collectif des attaquants.

« Les attaquants marquent les latéraux comme des fous. Vous voyez un Ousmane Dembélé ou Gonçalo Ramos qui pressent à l’entrée de la surface et sont les premiers à presser dans le camp adverse. »

Une philosophie de jeu qui correspond davantage aux exigences modernes du football de haut niveau.

Une déclaration qui risque de faire réagir

Les propos de Vitinha pourraient évidemment faire réagir les principaux intéressés.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé évolue au Real Madrid, tandis que Lionel Messi et Neymar ont poursuivi leur carrière loin de Paris.

Mais cette sortie rappelle une réalité souvent évoquée à l’époque : empiler les superstars ne garantit pas forcément la réussite collective.

Une leçon que le PSG semble avoir retenue dans sa nouvelle stratégie sportive.