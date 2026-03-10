Si le départ de Fabrizio Ravanelli de l’OM semble imminent, le dirigeant italien payerait une basse manoeuvre en interne.

La rupture est désormais inévitable. L’histoire entre l’OM et Fabrizio Ravanelli pourrait bientôt se terminer dans un climat électrique. L’ancien buteur italien, revenu au club dans un rôle dirigeant, serait tout proche de quitter ses fonctions.

Un dénouement difficile pour celui qui rêvait depuis longtemps d’un retour à Marseille. Selon le journaliste Alexandre Jacquin de La Provence, l’ancien attaquant vit très mal cette situation. « Fabrizio Ravanelli avait rêvé de revenir à l’OM durant près de 25 ans, pour aider ce club qui lui était si cher. Il est donc affecté par la tournure des événements et par cette fin d’aventure en queue de poisson », explique notre confrère.

Des accusations très lourdes

Mais dans l’ombre, loin de l’OM, certaines voix se montrent beaucoup moins compatissantes. L’insider bien connu des réseaux sociaux Mohamed Toubache-Ter a lancé plusieurs accusations très directes concernant le dirigeant italien, promettant même de révéler certains éléments à la fin de la saison. « Il n’y a aucun gâchis ! En fin de saison, on révélera ce qu’a tenté de faire Monsieur Ravanelli. Il y a des gens qui se font bien voir grâce à leur nom… mais derrière, c’est vraiment pas beau. Promis RDV en fin de saison », a-t-il affirmé.

Et l’insider ne s’est pas arrêté là. Relancé sur le réseau social X, il a poursuivi ses attaques avec un message encore plus explicite. « Promis dès que la saison se termine, comme pour Papin, je vais révéler cela… Méfiez-vous juste des gens qui ont un nom grâce à Marseille… ce sont des rapaces et ont tenté de se servir de Marseille au lieu de servir Marseille ! Toujours se méfier des putschistes ! »

Une fin de parcours sous tension à l’OM

Ces déclarations enflamment déjà les supporters marseillais et renforcent le climat tendu autour du club dirigé sur le plan sportif par le survivant Medhi Benatia. Pour l’heure, aucune version officielle n’a été donnée par l’OM sur les raisons précises du départ imminent de Fabrizio Ravanelli. Mais une chose est sûre : l’ancien héros du Vélodrome pourrait quitter Marseille dans une atmosphère lourde de soupçons. Et avec les révélations promises en fin de saison, l’affaire pourrait encore prendre une toute autre dimension dans les semaines à venir.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France