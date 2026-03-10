FC Barcelone Mercato : la première recrue estivale de Laporta serait connue ! 

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En cas de réélection à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta aurait déjà identifié sa première recrue au mercato estival.

Une première cible claire pour le Barça. Si Joan Laporta est réélu président du FC Barcelone, le club catalan pourrait rapidement annoncer sa première recrue estivale : Marcus Rashford, attaquant prêté par Manchester United cette saison. Selon Sebastien Vidal, fondateur de Weekend Sports et bien informé sur les transferts en Angleterre, l’élection à la présidence pourrait avoir un impact direct sur l’avenir du joueur anglais.

« Le futur de Marcus Rashford pourrait se décider dans les prochains jours. Le Barça doit élire son nouveau président le 15 mars, et le résultat pourrait influencer directement un transfert définitif de l’attaquant de Manchester United. Avec Laporta et Deco, le dossier semble clair… mais un changement à la tête du club pourrait tout relancer », explique Vidal.

Un mercato conditionné par l’élection au Barça

L’issue de l’élection présidentielle sera donc déterminante. En cas de victoire de Laporta au FC Barcelone, l’attaquant anglais de 28 ans pourrait rapidement devenir la première recrue du club, renforçant une attaque déjà performante.

Toutefois, un nouveau président pourrait revoir les priorités ou relancer la concurrence sur ce dossier, retardant ou modifiant le plan initial du club catalan. Pour l’instant, Marcus Rashford reste donc au centre de toutes les attentions, et le Barça pourrait concrétiser un coup majeur dès l’ouverture du mercato si Laporta conserve son poste.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League