À LA UNE DU 10 MAR 2026
[10:40]Stade Rennais Mercato : Haise déjà prêt à chiper une recrue au RC Lens ! 
[10:30]Pronostic PSG – Chelsea : les Parisiens en danger dès le match aller ?
[10:22]ASSE : les Verts encerclés par la faillite en Ligue 2, Romain Molina fait des révélations chocs !
[10:00]FC Barcelone Mercato : la première recrue estivale de Laporta serait connue ! 
[09:44]FC Nantes : en pleine succession de Kantari, un scandale surgit au club ! 
[09:16]OM : après Ange Lago, Beye a craqué sur une autre petite merveille du club validée par les supporters ! 
[08:48]ASSE Mercato : le RC Lens, le Stade Rennais et le LOSC prêts à chiper la dernière trouvaille des Verts ! 
[08:31]OL : Fonseca perd encore deux titulaires, les supporters de l’OM jubilent ! 
[08:12]FC Nantes : c’est confirmé pour Aristouy, Dupraz et Der Zakarian snobés par les Kita ! 
[07:45]OM : une star adulée des supporters a franchi la ligne rouge, elle prend la porte ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : la première recrue estivale de Laporta serait connue ! 

Par Bastien Aubert - 10 Mar 2026, 10:00
💬 Commenter
Yamal et Rashford au Barça
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En cas de réélection à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta aurait déjà identifié sa première recrue au mercato estival.

Une première cible claire pour le Barça. Si Joan Laporta est réélu président du FC Barcelone, le club catalan pourrait rapidement annoncer sa première recrue estivale : Marcus Rashford, attaquant prêté par Manchester United cette saison. Selon Sebastien Vidal, fondateur de Weekend Sports et bien informé sur les transferts en Angleterre, l’élection à la présidence pourrait avoir un impact direct sur l’avenir du joueur anglais.

« Le futur de Marcus Rashford pourrait se décider dans les prochains jours. Le Barça doit élire son nouveau président le 15 mars, et le résultat pourrait influencer directement un transfert définitif de l’attaquant de Manchester United. Avec Laporta et Deco, le dossier semble clair… mais un changement à la tête du club pourrait tout relancer », explique Vidal.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un mercato conditionné par l’élection au Barça

L’issue de l’élection présidentielle sera donc déterminante. En cas de victoire de Laporta au FC Barcelone, l’attaquant anglais de 28 ans pourrait rapidement devenir la première recrue du club, renforçant une attaque déjà performante.

Toutefois, un nouveau président pourrait revoir les priorités ou relancer la concurrence sur ce dossier, retardant ou modifiant le plan initial du club catalan. Pour l’instant, Marcus Rashford reste donc au centre de toutes les attentions, et le Barça pourrait concrétiser un coup majeur dès l’ouverture du mercato si Laporta conserve son poste.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot