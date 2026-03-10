Touché en fin de match contre le Red Star samedi à Geoffroy-Guichard (2-0), Gautier Larsonneur (ASSE, 29 ans) inquiète les supporters stéphanois.

L’ombre de la blessure de Gautier Larsonneur plane toujours à l’ASSE… Samedi soir, l’AS Saint-Étienne a confirmé sa grande forme du moment en dominant le Red Star FC (2-0) dans un Stade Geoffroy-Guichard en ébullition. Un cinquième succès consécutif qui permet aux Verts de poursuivre leur impressionnante remontée dans la course à la montée en Ligue 1.

Mais malgré cette belle série, la soirée a été assombrie par la blessure de Larsonneur. Touché en fin de rencontre, le portier stéphanois a rapidement suscité l’inquiétude. En conférence de presse après le match, l’entraîneur Philippe Montanier a confirmé que son gardien passerait des examens dans la semaine afin d’évaluer la nature exacte de la blessure.

Une absence à l’entraînement qui alimente les doutes

Depuis, les nouvelles ne sont pas totalement rassurantes. Ce mardi matin, Larsonneur était absent de l’entraînement collectif au centre sportif de Centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat. Comme hier, il est resté en soins et cette absence renforce l’incertitude autour de sa participation au déplacement périlleux sur la pelouse du Grenoble Foot 38 (samedi, 20h).

Dans une fin de saison aussi serrée en Ligue 2, la possible absence du gardien titulaire représente une réelle inquiétude pour le staff et les supporters de l’ASSE. Larsonneur s’est imposé comme l’un des piliers de l’équipe cette saison, multipliant les interventions décisives dans les moments clés.

Les supporters de l’ASSE clairement inquiets

Sur les réseaux sociaux, l’inquiétude est déjà bien visible. Le sondage publié sur X par notre rédaction confirme cette tendance. À la question : « Supporters, seriez-vous inquiet sans Larsonneur ? », la réponse est nette. 52,7 % des votants se disent inquiets à l’idée de voir l’ASSE évoluer sans son gardien numéro un. 31,9 % pensent en revanche que Brice Maubleu, ancien portier du Grenoble Foot 38, pourrait assurer un intérim solide face à son ancien club. Enfin, 15 % préfèrent ne pas se prononcer pour le moment.

Une attente tendue avant Grenoble

Dans ce contexte, les prochains jours seront décisifs pour connaître la disponibilité de Larsonneur. Si les examens médicaux confirment une blessure plus sérieuse que prévu, Montanier devra peut-être revoir ses plans pour un match qui s’annonce particulièrement important dans la course à la montée. Du côté des supporters de l’ASSE, l’attente est désormais fébrile. Car dans cette fin de saison brûlante, perdre un joueur aussi décisif que Larsonneur pourrait peser lourd.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2