Real Madrid : l’immense tacle d’Arbeloa à Laporta (FC Barcelone) sur l’affaire Negreira

Avant le choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, l’entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa a répondu avec ironie aux accusations de Joan Laporta concernant le fameux dossier dit du cas Negreira.

Interrogé en conférence de presse sur les récents propos de Joan Laporta — qui avait affirmé que le comité d’arbitrage espagnol aurait été dirigé par des hommes liés au Real Madrid pendant des décennies — le coach du Real Madrid Álvaro Arbeloa n’a pas cherché à soutenir directement son club. À la place, il a riposté avec une remarque cinglante :

"Qui a dit ça ? (Laporta) Ah oui, le candidat Laporta ! Je crois que c'est lui qui a quadruplé les paiements à Negreira… donc il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus."

Ce qu’a dit Laporta dans l’affaire

La veille, Laporta avait défendu publiquement le FC Barcelone et les paiements réalisés à José María Enríquez Negreira — ancien vice‑président du Comité Technique des Arbitres (CTA) — lors d’une intervention sur la radio El Partidazo de COPE. Il a assuré que ce travail était “absolument légal et bien fait”, tout en critiquant Real Madrid sur leur soi‑disant influence dans l’arbitrage en Espagne.

La réponse d’Arbeloa, une attaque plus qu’une défense

Loin d’un simple désaccord tactique, Arbeloa a retourné l’attaque en rappelant que c’est sous la présidence de Laporta que les paiements à Negreira avaient été multipliés par quatre, selon lui. En employant volontairement l’expression “le candidat Laporta”, il a aussi minimisé symboliquement l’autorité de l’ancien dirigeant barcelonais.

Ce retournement traduit une stratégie claire de contre‑attaque : au lieu de démentir les critiques de Laporta sur le Real Madrid, l’entraîneur merengue a posé une question implicite : si l’on veut critiquer l’éthique sportive, on devrait commencer par regarder dans son propre club.

L’affaire dite du cas Negreira est au cœur d’une enquête judiciaire en Espagne depuis plusieurs saisons, suite à la révélation de paiements importants du FC Barcelone à un responsable arbitral pendant des années. Ceux‑ci ont suscité une polémique sur d’éventuels conflits d’intérêts : bien qu’aucune preuve formelle d’influence sur les matchs n’ait été établie, les montants et la durée des versements ont alimenté l’un des plus grands scandales du football espagnol contemporain.

Pourquoi ces déclarations comptent maintenant

Les critiques croisées entre figures du Real Madrid et de Barcelone interviennent dans un climat déjà très tendu, en pleine course à la présidence du club catalan. Les prises de position publiques sur ce dossier ne se limitent plus à des questions de fonctionnement interne : elles sont utilisées comme armes politiques et médiatiques dans un contexte de rivalité historique entre les deux clubs.