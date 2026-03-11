Les récentes prestations du défenseur central Mickaël Nadé (27 ans) à l’ASSE ne sont pas passées inaperçues.

La récompense approche peut-être. Auteur de prestations solides ces dernières semaines avec l’ASSE, Mickaël Nadé commence à attirer l’attention bien au-delà de la Ligue 2. Le défenseur central stéphanois serait désormais dans le viseur de la sélection ivoirienne, à quelques mois d’un rendez-vous mondial très attendu.

La Côte d’Ivoire se renseigne

Selon les informations de Peuple Vert, la fédération ivoirienne aurait récemment pris des renseignements sur le défenseur des Verts. Né de parents ivoiriens, Mickaël Nadé est en effet éligible pour porter les couleurs des Éléphants. Cette prise de contact intervient dans un contexte particulier, à l’approche de la Coupe du monde. La sélection africaine cherche à élargir certaines options défensives et surveille donc plusieurs profils susceptibles d’intégrer la rotation. Les bonnes performances du Stéphanois avec l’ASSE n’auraient pas échappé aux recruteurs ivoiriens.

Une concurrence très dense

Pour autant, une convocation n’est pas encore acquise. La défense de la Côte d’Ivoire reste particulièrement fournie, ce qui réduit les chances immédiates de Nadé. Plusieurs cadres occupent déjà les postes dans l’axe, et la hiérarchie semble bien installée. Mais certaines situations pourraient rebattre les cartes. Le cas de Willy Boly, par exemple, reste incertain du côté de Nottingham Forest, où le défenseur n’est actuellement pas dans les meilleures dispositions au sein du club anglais.

Rien n’est encore acté

Dans ce contexte, le roc de l’ASSE apparaît comme un profil observé avec attention. Rien n’est encore acté, mais l’intérêt est réel et la prise de contact a bien eu lieu. De son côté, le défenseur de l’ASSE ne serait évidemment pas insensible à la perspective de rejoindre les Éléphants. Une opportunité qui représenterait un cap important dans sa carrière. Pour Philippe Montanier, ce serait en tout cas une belle reconnaissance pour l’un de ses joueurs en pleine progression sous le maillot vert.

