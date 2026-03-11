Si la présence de Gautier Larsonneur à Grenoble reste très incertaine, l’ASSE pourrait compter sur un soutien de taille au stade des Alpes (samedi, 20h).

La ferveur sera au rendez-vous. À trois jours du déplacement périlleux de l’ASSE à Grenoble, Philippe Montanier peut déjà se rassurer : malgré les inquiétudes pour Gautier Larsonneur, le Stade des Alpes devrait offrir un soutien massif aux Verts. Selon Le Dauphiné Libéré, l’événement s’annonce comme l’un des temps forts de la saison en Ligue 2.

Un afflux massif de supporters à Grenoble

La saison du GF38 est marquée par une faible affluence moyenne (3 480 spectateurs). Mais pour la venue des Verts samedi soir, la barre des 10 000 places a déjà été franchie mardi après-midi, dont 1 000 pour le parcage visiteurs, géré par l’ASSE et d’ores et déjà complet. Le club isérois espère même se rapprocher des 15 000 spectateurs, une affluence proche du record enregistré lors de la dernière venue stéphanoise en Isère le 23 avril 2024, qui avait attiré 15 230 spectateurs malgré un mardi soir.

Un duel à revivre

Le GF38 tentera de se montrer à la hauteur, mais l’ASSE aura des souvenirs récents encourageants. Lors du dernier affrontement sous la houlette d’Olivier Dall’Oglio, les Verts s’étaient imposés 2-0 malgré la performance du gardien Brice Maubleu. Dylan Batubinsika avait ouvert le score à la 80e minute et Chambost avait signé le but du break à la 87e.

Un renfort XXL pour l’ASSE

Une victoire qui reste dans toutes les têtes et pourrait servir de référence pour ce nouveau duel. Au-delà du terrain, le soutien massif des supporters constitue un atout non négligeable pour Montanier et l’ASSE. Une ambiance exceptionnelle qui pourrait mettre la pression sur le GF38 et faciliter la tâche des Verts dans cette course vers la Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2