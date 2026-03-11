À LA UNE DU 11 MAR 2026
[12:29]RC Lens Mercato : après Mamadou Sangaré, un autre énorme transfert à l’horizon ! 
[12:13]ASSE, LOSC, Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : après la Real Sociedad, on en sait plus sur l’avenir de Pedro
[12:02]OM : coup de théâtre, Pablo Longoria reprend du service ! 
[11:52]FC Nantes Mercato : Halilhodzic déjà prêt à rapatrier le « Ronaldo africain » ? 
[11:39]OM : le club communique pour Aguerd, énorme revirement de situation à l’horizon ! 
[11:30]Pronostic LOSC – Aston Villa : les Dogues prêts à créer la surprise ?
[11:21]Revue de presse : nouvelle signature à Rennes, chèque et recrue inattendus à Nice, Lens et Monaco s’arrachent un défenseur  
[11:00]ASSE : Montanier s’inquiète pour Larsonneur mais a gagné un renfort grandiose à Grenoble ! 
[10:43]PSG Mercato : Paris craque pour un champion du monde, il est à Paris ce mercredi !
[10:28]Revue de presse espagnole : Flick promet l’enfer à Newcastle à Barcelone, le Real Madrid rêve toujours d’Haaland !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Montanier s’inquiète pour Larsonneur mais a gagné un renfort grandiose à Grenoble ! 

Par Bastien Aubert - 11 Mar 2026, 11:00
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Si la présence de Gautier Larsonneur à Grenoble reste très incertaine, l’ASSE pourrait compter sur un soutien de taille au stade des Alpes (samedi, 20h).

La ferveur sera au rendez-vous. À trois jours du déplacement périlleux de l’ASSE à Grenoble, Philippe Montanier peut déjà se rassurer : malgré les inquiétudes pour Gautier Larsonneur, le Stade des Alpes devrait offrir un soutien massif aux Verts. Selon Le Dauphiné Libéré, l’événement s’annonce comme l’un des temps forts de la saison en Ligue 2.

Un afflux massif de supporters à Grenoble

La saison du GF38 est marquée par une faible affluence moyenne (3 480 spectateurs). Mais pour la venue des Verts samedi soir, la barre des 10 000 places a déjà été franchie mardi après-midi, dont 1 000 pour le parcage visiteurs, géré par l’ASSE et d’ores et déjà complet. Le club isérois espère même se rapprocher des 15 000 spectateurs, une affluence proche du record enregistré lors de la dernière venue stéphanoise en Isère le 23 avril 2024, qui avait attiré 15 230 spectateurs malgré un mardi soir.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un duel à revivre

Le GF38 tentera de se montrer à la hauteur, mais l’ASSE aura des souvenirs récents encourageants. Lors du dernier affrontement sous la houlette d’Olivier Dall’Oglio, les Verts s’étaient imposés 2-0 malgré la performance du gardien Brice Maubleu. Dylan Batubinsika avait ouvert le score à la 80e minute et Chambost avait signé le but du break à la 87e. 

Un renfort XXL pour l’ASSE

Une victoire qui reste dans toutes les têtes et pourrait servir de référence pour ce nouveau duel. Au-delà du terrain, le soutien massif des supporters constitue un atout non négligeable pour Montanier et l’ASSE. Une ambiance exceptionnelle qui pourrait mettre la pression sur le GF38 et faciliter la tâche des Verts dans cette course vers la Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSEGrenoble Foot 38

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Grenoble Foot 38