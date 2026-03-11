Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

À 8 journées de la fin du championnat, l’ASSE voit chances de remontée immédiate en Ligue 1 crépiter au fil de ses bons résultats.

Le vent tourne pour l’ASSE À huit journées de la fin du championnat, les Verts peuvent nourrir de sérieux espoirs pour la fin de saison. Selon les calculs de Fabien Torre, maître de conférences en informatique à l’Université Lille 3, les chiffres sont très encourageants en vue de la promotion en Ligue 1.

Des probabilités très favorables à l’ASSE

Après avoir enchaîné cinq succès précieux, l’équipe de Philippe Montanier voit ses chances de réussite grimper en flèche. Cette semaines, ses savants calculs indiquent que l’ASSE a :

44% de chances de finir champions

79% de chances de terminer dans le top 2, synonyme de remontée directe en Ligue 1

93% de chances de terminer sur le podium

97% de chances de finir dans le top 4

99% de chances de conclure la saison dans le top 5

Une dynamique qui rassure

Ces statistiques reflètent surtout l’excellente dynamique de l’ASSE depuis plusieurs semaines. Les succès accumulés offrent non seulement de précieux points, mais aussi un moral boosté avant le déplacement périlleux à Grenoble (samedi, 20h). Pour Montanier et son groupe, ces chiffres sont un signal fort : la Ligue 1 n’est plus qu’à quelques pas. Reste maintenant à confirmer sur le terrain et à concrétiser cette remontée tant attendue.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2