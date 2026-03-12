ASSE Mercato : 3 pistes Kilmer Sports compatibles pour remplacer Larsonneur… dont un ancien des Verts !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La question du poste de gardien pourrait rapidement s’inviter dans les discussions du prochain mercato à l’AS Saint-Étienne. Si Gautier Larsonneur reste un cadre de l’effectif, sa récente blessure face au Red Star a ravivé certaines inquiétudes chez les supporters.

D’autant que sa doublure, Brice Maubleu, n’a jamais totalement convaincu lorsqu’il a été titularisé. Dans un contexte où Kilmer Sports affiche de grandes ambitions pour le club, la direction pourrait être tentée d’anticiper l’avenir, surtout en cas de remontée en Ligue 1.

Et le vivier de la Ligue 2 regorge justement de profils prometteurs. Trois gardiens se distinguent particulièrement cette saison : Ewen Jaouen, Noah Raveyre et Mathys Niflore. Trois profils différents, mais qui pourraient parfaitement entrer dans les radars stéphanois.

Ewen Jaouen, la confirmation d’un talent très suivi

À seulement 20 ans, Ewen Jaouen s’impose déjà comme l’un des gardiens les plus prometteurs de Ligue 2.

Sous contrat longue durée avec le Stade de Reims, le portier poursuit une progression constante. Déjà très solide lors de ses débuts avec Rodez, il avait confirmé son potentiel lors de son passage à Dunkerque. Cette saison, il franchit encore un cap dans son évolution.

Après un début d’exercice plus délicat, Jaouen s’est affirmé comme un élément clé de son équipe. Solide sur sa ligne, autoritaire dans les airs et capable de réaliser des arrêts décisifs, il affiche une régularité impressionnante pour son âge.

S’il est difficile de le désigner officiellement comme le meilleur gardien du championnat, il fait sans aucun doute partie des plus performants et des plus prometteurs.

Sa progression n’a évidemment pas échappé aux recruteurs européens. Certaines rumeurs évoquent même un intérêt venu d’Angleterre, notamment de Newcastle. Mais pour l’instant, la tendance serait plutôt à une prolongation avec Reims.

Un dossier qui pourrait donc rapidement se refermer… même si l’ASSE avait déjà coché son nom.

Noah Raveyre, la revanche possible de l’ancien Stéphanois

Le deuxième profil pourrait avoir une saveur particulière pour les supporters stéphanois.

Noah Raveyre, formé à l’AS Saint-Étienne, avait quitté le Forez pour rejoindre le prestigieux AC Milan, où il a signé son premier contrat professionnel. Un choix ambitieux qui lui a permis de découvrir un environnement de très haut niveau.

Pour continuer sa progression, il a été prêté au FC Pau l’été dernier. Et le pari semble aujourd’hui pleinement réussi.

À 20 ans, Raveyre enchaîne les prestations solides. Très actif dans son jeu, rassurant dans les airs et capable de sortir des arrêts spectaculaires, il confirme progressivement tout le potentiel que les observateurs lui prêtaient.

Plusieurs clubs suivent déjà son évolution de près. Le RC Lens, par exemple, pourrait anticiper un éventuel départ de Robin Risser, révélation de la saison passée.

Mais dans un autre scénario, l’ASSE pourrait aussi être tentée de rapatrier l’un de ses anciens espoirs. Un retour qui aurait forcément une saveur particulière pour les supporters… et une belle revanche pour le gardien.

Mathys Niflore, le gardien moderne qui monte

Le troisième nom à surveiller de près est celui de Mathys Niflore.

Âgé de 19 ans, le gardien est actuellement prêté par Toulouse à Dunkerque, où il enchaîne les titularisations cette saison. Une expérience précieuse qui lui permet d’accumuler du temps de jeu et de confirmer son potentiel.

Niflore incarne parfaitement le profil du gardien moderne. Très à l’aise au pied, capable de relancer proprement et de participer à la construction du jeu, il correspond aux nouvelles exigences du football actuel.

Ses statistiques dans le jeu de passes sont d’ailleurs particulièrement impressionnantes pour un joueur de son âge.

Du côté de Toulouse, la situation reste toutefois particulière. Le club dispose déjà d’un gardien très prometteur avec Guillaume Restes, ce qui pourrait ouvrir certaines perspectives pour Niflore.

Mais un départ dès cet été semble encore peu probable… sauf si une offre importante venait faire réfléchir les dirigeants toulousains.

Un mercato clé pour l’ASSE ?

Entre la blessure de Larsonneur, le manque de garanties derrière lui et les ambitions affichées par Kilmer Sports, la question du gardien pourrait rapidement devenir un dossier stratégique pour l’ASSE.

Et si le club venait à chercher un nouveau portier, Jaouen, Raveyre ou Niflore représentent trois profils jeunes, prometteurs et compatibles avec un projet de reconstruction.

Reste désormais à savoir si les dirigeants stéphanois décideront d’ouvrir ce chantier… ou de continuer à faire confiance à leur actuel numéro 1.