PSG – Chelsea : la réaction de Luis Enrique

Découvrez la réaction de Luis Enrique après la large victoire du PSG face à Chelsea en huitième de finale aller de C1.

Le Paris Saint-Germain a dominé ce mercredi soir Chelsea (5-2) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, prenant une grosse option pour la qualification en quart de finale avant le retour à Stamford Bridges. Les Parisiens se sont rassurés offensivement, mais se sont montrés une nouvelle fois fébriles défensivement.

Luis Enrique : « Ça été très compliqué »

En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a livré son analyse de la victoire des siens. « On a eu de la souffrance à chaque fois que Chelsea a égalisé. Mais on a continué à chercher la victoire et à jouer contre une équipe très physique et très bonne techniquement. Ça été très compliqué. C’est ce qu’on attend lors du prochain match à Londres. Il faut continuer et se reposer pour préparer de la meilleure des manières le match à l’extérieur. »