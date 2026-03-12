PSG – Chelsea : Luis Enrique annonce s’il regrette pour Kvaratskhelia et justifie la sortie de Dembélé

Luis Enrique a parlé de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé en conférence de presse après le succès du PSG face à Chelsea (5-2).

Le Paris Saint-Germain a pris une sérieuse option pour la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions après sa large victoire ce mercredi soir contre Chelsea (5-2) en huitième de finale aller. Laissé sur le banc par Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia a changé la face du match en marquant un doublé après son entrée en jeu.

Luis Enrique ne regrette pas pour Kvaratskhelia

En conférence de presse d’après-match, il a été demandé à Luis Enrique s’il regrettait de ne pas avoir titularisé le Géorgien. « Non, ce que nous faisons en tant qu’entraîneur, c’est de chercher les meilleures solutions pour les joueurs. Si on commence le match maintenant, je ferai la même chose », a-t-il répondu.

« Dembélé a très bien joué »

L’entraîneur parisien a également expliqué pourquoi il a sorti Ousmane Dembélé, auteur du deuxième but parisien, dès la 69e minute : « La difficulté avec les joueurs qui sont de retour après une blessure, c’est toujours de donner le nombre de minutes exactes pour améliorer son retour. On a eu des causeries pour voir son état et je pense qu’il a très bien joué. Il a fait du Ousmane Dembélé. C’est une très bonne nouvelle. On attends de le voir à Londres dans ce match important. »