À LA UNE DU 12 MAR 2026
[00:27]PSG – Chelsea : Luis Enrique annonce s’il regrette pour Kvaratskhelia et justifie la sortie de Dembélé
[00:13]PSG – Chelsea : la réaction de Luis Enrique
[00:00]Ester Esposito, Madame Mbappé, se lâche : « Je t’aime »
[23:03]Ligue des champions : le Real Madrid explose Manchester City, Kylian Mbappé hors de lui ! (vidéo)
[23:00]OM Mercato : l’avenir de Nwaneri déjà tranché !
[22:54]PSG – Chelsea : Paris domine la première manche, les notes des Parisiens
[22:30]OL : une ancienne pépite du FC Barcelone menace les Gones
[22:00]ASSE : Maçon et Batubinsika sont tombés sur un os en Grèce, les Verts le connaissent bien !
[21:30]Stade Rennais : le maillot collector des 125 ans fait jaser… au RC Lens
[21:00]OM, FC Nantes : Beye et Halilhodzic, même combat !
PSG – Chelsea : Luis Enrique annonce s’il regrette pour Kvaratskhelia et justifie la sortie de Dembélé

Par Fabien Chorlet - 12 Mar 2026, 00:27
Luis Enrique
Luis Enrique a parlé de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé en conférence de presse après le succès du PSG face à Chelsea (5-2).

Le Paris Saint-Germain a pris une sérieuse option pour la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions après sa large victoire ce mercredi soir contre Chelsea (5-2) en huitième de finale aller. Laissé sur le banc par Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia a changé la face du match en marquant un doublé après son entrée en jeu.

Luis Enrique ne regrette pas pour Kvaratskhelia

En conférence de presse d’après-match, il a été demandé à Luis Enrique s’il regrettait de ne pas avoir titularisé le Géorgien. « Non, ce que nous faisons en tant qu’entraîneur, c’est de chercher les meilleures solutions pour les joueurs. Si on commence le match maintenant, je ferai la même chose », a-t-il répondu.

« Dembélé a très bien joué »

L’entraîneur parisien a également expliqué pourquoi il a sorti Ousmane Dembélé, auteur du deuxième but parisien, dès la 69e minute : « La difficulté avec les joueurs qui sont de retour après une blessure, c’est toujours de donner le nombre de minutes exactes pour améliorer son retour. On a eu des causeries pour voir son état et je pense qu’il a très bien joué. Il a fait du Ousmane Dembélé. C’est une très bonne nouvelle. On attends de le voir à Londres dans ce match important. »

