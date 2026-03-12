ASSE Mercato : la valeur de Lucas Stassin explose, Kilmer Sports a vu juste

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’AS Saint-Étienne pourrait bien tenir l’un des plus gros coups de ces dernières saisons. Arrivé avec l’étiquette de jeune talent prometteur, Lucas Stassin confirme aujourd’hui qu’il est l’un des joueurs les plus précieux de Ligue 2.

Selon une étude récente du CIES Football Observatory, l’attaquant belge est tout simplement le joueur le plus valorisé du championnat. Une excellente nouvelle pour les Verts… et surtout pour leur actionnaire Kilmer Sports Ventures, qui semble avoir réalisé un pari particulièrement inspiré.

Lucas Stassin, le joueur le plus bankable de Ligue 2

Grâce à son modèle statistique développé depuis plus de dix ans, le CIES Football Observatory estime la valeur de transfert des joueurs en se basant sur plusieurs critères :

l’âge

les performances

la durée du contrat

le niveau du championnat

le potentiel de progression

Et selon ces calculs, Lucas Stassin domine largement la hiérarchie économique de la Ligue 2.

Sa valeur est aujourd’hui estimée entre 15 et 17 millions d’euros.

Un chiffre impressionnant pour un joueur évoluant en Ligue 2 et qui confirme son statut de talent capable de retrouver rapidement l’élite.

Une valeur qui résiste malgré une période compliquée

Ce qui rend cette estimation encore plus remarquable, c’est que la cote de Stassin n’a pas chuté malgré une longue période sans marquer.

L’attaquant belge était resté muet entre septembre et mars, une disette qui aurait pu faire baisser sa valeur sur le marché.

Mais le buteur stéphanois vient de réagir de la meilleure des manières, en inscrivant trois buts lors des deux dernières rencontres de championnat.

Une série qui confirme son potentiel et relance totalement sa dynamique.

Derrière Stassin, les autres pépites de Ligue 2

Le classement du CIES Football Observatory met également en lumière plusieurs jeunes joueurs à fort potentiel dans d’autres clubs.

Voici quelques-uns des joueurs les mieux valorisés du championnat :

AS Saint-Étienne : Lucas Stassin – 15 à 17 M€

: – 15 à 17 M€ Stade de Reims : Keito Nakamura – 11 à 12 M€

: – 11 à 12 M€ ES Troyes AC : Mathys Detourbet – 7,5 à 8,7 M€

: – 7,5 à 8,7 M€ Montpellier HSC : Everson Junior – 2,8 à 3,3 M€

: – 2,8 à 3,3 M€ USL Dunkerque : Anto Sekongo – 2,5 à 2,9 M€

: – 2,5 à 2,9 M€ Amiens SC : Amine Chabane – 2,2 à 2,6 M€

Une liste qui illustre parfaitement la richesse du vivier de la Ligue 2.

Une Ligue 2 toujours aussi formatrice

Ces données confirment une tendance forte : la Ligue 2 reste un championnat extrêmement formateur.

De nombreux clubs misent sur des jeunes joueurs capables de faire exploser leur valeur en quelques mois.

Des profils comme Giovani Versini à Pau FC ou Mathys Detourbet à ES Troyes AC pourraient rapidement attirer l’attention de clubs de Ligue 1 ou d’autres championnats européens.

Un pari déjà gagnant pour Saint-Étienne

Pour l’AS Saint-Étienne, la montée en puissance de Lucas Stassin est une excellente nouvelle.

Si le club retrouve l’élite ou si les performances du Belge continuent de grimper, sa valeur pourrait encore exploser dans les mois à venir.

Et dans ce cas, Kilmer Sports Ventures pourra se féliciter d’avoir misé très tôt sur l’un des talents les plus prometteurs du championnat.