PSG Mercato : trois signatures imminentes et un départ annoncés !

Au lendemain de la victoire contre Chelsea en Ligue des Champions, trois signatures imminentes et un départ viennent d’être annoncés au PSG.

Le PSG prépare déjà l’avenir. Plusieurs dossiers de prolongations sont actuellement sur la table du club parisien, notamment ceux de Fabián Ruiz, Bradley Barcola, Luis Enrique et Ousmane Dembélé.

Lors d’un échange avec les internautes du quotidien Le Parisien, le journaliste Dominique Sévérac a fait un point précis sur l’avancée des discussions au lendemain de la victoire contre Chelsea en Ligue des Champions. Si certains dossiers semblent déjà réglés, d’autres restent encore à ouvrir.

Fabian Ruiz déjà fixé, Barcola proche de prolonger

Le premier dossier quasiment bouclé concerne le milieu espagnol Fabian Ruiz. Selon Dominique Sévérac, le joueur va poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. « Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Luis Enrique vont prolonger. C’est fait pour Ruiz », explique le journaliste.

Recruté en 2022, Ruiz s’est progressivement imposé comme une pièce importante du milieu parisien dans le système de Luis Enrique.

La situation est également très avancée pour Bradley Barcola, devenu un élément majeur de l’attaque parisienne ces derniers mois et buteur contre les Blues. « C’est en très bonne voie pour Barcola », ajoute Dominique Sévérac. Le PSG souhaite sécuriser sur la durée l’un de ses jeunes talents offensifs, symbole du projet sportif tourné vers des joueurs plus jeunes et en progression.

Luis Enrique proche d’un accord

Le club parisien travaille également sur l’avenir de son entraîneur Luis Enrique, arrivé sur le banc du PSG en 2023. Selon Sévérac, la prolongation du technicien espagnol se rapproche elle aussi. « Il y a une sorte d’accord de principe pour Enrique », indique le journaliste.

Cette volonté de continuité témoigne de la satisfaction du club vis-à-vis du travail du coach espagnol et de la stabilité recherchée dans le projet sportif parisien.

Dembélé : aucune négociation pour le moment

La situation est en revanche différente pour Ousmane Dembélé. Contrairement aux autres dossiers, aucune discussion n’a encore été entamée entre le club et l’ailier français. « Pour Dembélé, les négociations n’ont pas commencé », révèle Dominique Sévérac.

Interrogé sur la complexité possible du dossier, le journaliste rappelle que ces discussions dépendent souvent du calendrier et de l’organisation interne du club. « Les négociations, c’est une question de timing et d’agenda. On ne peut pas négocier avec tous les joueurs en même temps. »

La règle du PSG dans les négociations

Dominique Sévérac rappelle également la philosophie du club parisien lorsqu’il s’agit de prolonger ses joueurs. Selon lui, la logique reste simple : le club formule une proposition, le joueur peut négocier… mais dans certaines limites. « C’est le club qui propose et après le joueur accepte ou non. S’il n’est pas d’accord, il demande plus. »

Mais le PSG ne souhaite pas entrer dans des négociations interminables. « Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. »

Le cas Mayulu, exemple des limites fixées par Paris

Cette règle aurait déjà des conséquences dans l’effectif parisien. Dominique Sévérac évoque notamment le cas du jeune Senny Mayulu. « C’est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n’apprécie pas qu’il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint. »

Un signal clair envoyé par la direction parisienne : les prolongations doivent être rapides et ne pas s’éterniser.