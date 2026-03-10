PSG Mercato : un signal fort envoyé au FC Barcelone depuis Paris pour un transfert XXL

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Toujours en négociations pour prolonger son contrat au PSG, Bradley Barcola a évoqué son avenir en conférence de presse, et le FC Barcelone est prévenu.

L’avenir de Bradley Barcola fait de nouveau parler sur le marché des transferts. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, l’ailier du Paris Saint-Germain a récemment pris la parole sur sa situation contractuelle. Une déclaration qui ressemble déjà à une première réponse indirecte aux intérêts venus notamment du FC Barcelone.

Barcola laisse son agent gérer la prolongation

Alors que les discussions autour d’une prolongation agitent les coulisses du club parisien, Bradley Barcola a tenu à clarifier sa position. Interrogé sur ce dossier en conférence de presse avant le choc de Ligue des Champions contre Chelsea, l’international français a préféré rester très détaché des négociations.

« Je ne m’occupe pas de ça, c’est mon agent. Mais je suis très content à Paris. »

Une déclaration simple mais lourde de sens. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne ferme aucune porte publiquement, tout en affichant clairement son bien-être dans la capitale. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, le joueur de 23 ans fait actuellement l’objet de discussions pour une prolongation avec une revalorisation salariale.

Le PSG veut sécuriser son attaquant

Du côté du PSG, l’objectif est clair : sécuriser l’un des talents offensifs du projet. Les dirigeants parisiens ont déjà transmis une première offre de prolongation afin d’étendre son contrat et d’améliorer son salaire, preuve de l’importance que lui accordent le club et son entraîneur Luis Enrique.

Depuis son arrivée à Paris en 2023, Barcola s’est imposé comme un élément important de l’attaque parisienne grâce à sa vitesse et sa capacité à créer des différences sur le côté gauche, même s’il est régulièrement pointé du doigt pour ses lacunes devant les cages.

Mais le dossier avance doucement. Le joueur a récemment changé d’agent, ce qui a légèrement ralenti les discussions entre les différentes parties.

Le FC Barcelone attentif à la situation

Cette situation contractuelle attire logiquement plusieurs clubs européens. Selon différentes indiscrétions du marché, des cadors européens suivent de près le dossier Barcola. Dans ce contexte, le FC Barcelone surveille notamment l’évolution des négociations entre le joueur et le PSG, qui réclame 70 millions d’euros pour lâcher son ailier auteur de 10 buts cette saison.

Le club catalan cherche à renforcer ses ailes offensives pour les prochaines saisons et voit dans le profil du Français un joueur capable d’apporter percussion et créativité.

Pour l’instant, la réponse de Barcola semble toutefois claire : il se dit heureux à Paris et laisse son agent gérer les discussions. Un message qui pourrait calmer certaines rumeurs… sans pour autant fermer définitivement la porte à un feuilleton lors du prochain mercato.

Un dossier à suivre pour le mercato

Entre la volonté du PSG de prolonger sa pépite et l’intérêt de clubs européens comme le FC Barcelone, l’avenir de Bradley Barcola pourrait devenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato.

Une chose est sûre : tant que sa prolongation ne sera pas signée, les prétendants resteront attentifs à la moindre ouverture.