PSG Mercato : le FC Barcelone a son plan pour garder Rashford, un autre cador que MU fonce sur Barcola

Le PSG serait prêt à recruter Marcus Rashford et à offrir Bradley Barcola à MU. Mais l’ailier anglais préfère rester au FC Barcelone, qui a son plan pour le recruter définitivement

Mercredi, nous avons relayé une information de la presse anglaise assurant que le Paris Saint-Germain serait prêt à recruter Marcus Rashford si jamais les négociations avec Ousmane Dembélé pour une prolongation de contrat n’aboutissent pas. Le FC Barcelone bénéficie d’une option d’achat de 30 M€ pour l’ailier anglais mais ses finances sont toujours aussi mauvaises et il négocie un nouveau prêt ou une réduction du montant. Ce que Manchester United ne veut pas, privilégiant une vente. Ce qui fait les affaires de Paris.

Liverpool aussi apprécie Barcola

Mais, mauvaise nouvelle, Marcus Rashford n’aurait pas envie de rejoindre le PSG. Il s’épanouit à Barcelone et, même s’il n’est pas titulaire maintenant que les blessés sont revenus, il souhaiterait poursuivre l’aventure en Catalogne. Avec les Blaugranas, il a inscrit 7 buts et délivré 11 passes décisives en 27 matches depuis le début de la saison, retrouvant de l’éclat après des années très compliquées à Manchester United. Le PSG le courtise depuis 2019 et son festival au Parc des Princes en 8es de finale retour de la Champions League, et il serait prêt à payer le prix fort pour l’avoir et même à inclure Bradley Barcola qui commence à agacer en interne à cause de son manque d’efficacité. Des informations confirmées par CaughtOffside, qui précise que le PSG demande 100 M€ pour lâcher Barcola, et que l’ancien lyonnais est aussi dans le viseur de Liverpool. Les Reds seraient même plus chauds sur le dossier que les Red Devils, refroidis par la volonté de Rashford de rester au FC Barcelone, et peu enclins à verser les 100 M€ demandés par Paris.