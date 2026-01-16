À LA UNE DU 16 JAN 2026
[12:00]ASSE INFO BUT! Mercato : les Verts avancent leurs pions pour Enzo Bardeli (Dunkerque) !
[11:30]Revue de presse : le Paris FC frappe fort avant le FC Nantes, un nouveau 9 au HAC, Genesio (LOSC) réserve une grosse surprise à Luis Enrique (PSG)
[11:00]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior prêt à se servir à Rennes, Habib Beye s’étrangle !
[10:30]ASSE Mercato : avec ce départ, il n’y a plus aucun stéphanois chez les Verts !
[10:00]PSG Mercato : le Real Madrid débarque sur un chouchou de Luis Campos
[09:30]PSG Mercato : le FC Barcelone a son plan pour garder Rashford, un autre cador que MU fonce sur Barcola
[09:00]ASSE Mercato : Horneland n’attend qu’un seul joueur cet hiver, il envoie un signal fort à Kilmer Sports
[08:30]RC Lens Mercato : un gardien estampillé OL va débarquer, l’arrivée d’un top buteur de Ligue 1 dans les tuyaux !
[08:00]OM, RC Lens, LOSC, RC Strasbourg Mercato : transfert bouclé pour Gessime Yassine, les dessous du deal dévoilés
[07:30]FC Barcelone Mercato : énorme coup de théâtre pour Lewandowski !
PSG Mercato : le FC Barcelone a son plan pour garder Rashford, un autre cador que MU fonce sur Barcola

Par Laurent Hess - 16 Jan 2026, 09:30
Le PSG serait prêt à recruter Marcus Rashford et à offrir Bradley Barcola à MU. Mais l’ailier anglais préfère rester au FC Barcelone, qui a son plan pour le recruter définitivement

Mercredi, nous avons relayé une information de la presse anglaise assurant que le Paris Saint-Germain serait prêt à recruter Marcus Rashford si jamais les négociations avec Ousmane Dembélé pour une prolongation de contrat n’aboutissent pas. Le FC Barcelone bénéficie d’une option d’achat de 30 M€ pour l’ailier anglais mais ses finances sont toujours aussi mauvaises et il négocie un nouveau prêt ou une réduction du montant. Ce que Manchester United ne veut pas, privilégiant une vente. Ce qui fait les affaires de Paris.

Liverpool aussi apprécie Barcola

Mais, mauvaise nouvelle, Marcus Rashford n’aurait pas envie de rejoindre le PSG. Il s’épanouit à Barcelone et, même s’il n’est pas titulaire maintenant que les blessés sont revenus, il souhaiterait poursuivre l’aventure en Catalogne. Avec les Blaugranas, il a inscrit 7 buts et délivré 11 passes décisives en 27 matches depuis le début de la saison, retrouvant de l’éclat après des années très compliquées à Manchester United. Le PSG le courtise depuis 2019 et son festival au Parc des Princes en 8es de finale retour de la Champions League, et il serait prêt à payer le prix fort pour l’avoir et même à inclure Bradley Barcola qui commence à agacer en interne à cause de son manque d’efficacité. Des informations confirmées par CaughtOffside, qui précise que le PSG demande 100 M€ pour lâcher Barcola, et que l’ancien lyonnais est aussi dans le viseur de Liverpool. Les Reds seraient même plus chauds sur le dossier que les Red Devils, refroidis par la volonté de Rashford de rester au FC Barcelone, et peu enclins à verser les 100 M€ demandés par Paris.

