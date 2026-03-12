FC Nantes : Halilhodžić a récupéré un atout précieux pour le maintien, Kita le déteste

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Annoncé sur le départ du FC Nantes, Éric Blahic, ennemi de Waldemar Kita, va finalement rester dans le staff de Vahid Halilhodžić.

Arrivé mardi soir à Nantes pour relever un défi crucial, Vahid Halilhodžić a dirigé mercredi matin sa première séance d’entraînement à la Jonelière, marquant le coup d’envoi de sa mission de maintien en Ligue 1 avec le FC Nantes . Dans un contexte sportif très délicat — les Canaris pointent à la 17ᵉ place, potentiellement relégable —, l’ancien buteur emblématique a mis en place un staff qu’il connaît bien.

Blahic : de la remise en cause à la confirmation

Alors qu’il avait été annoncé sur le départ avec Ahmed Kantari, Éric Blahic, adjoint du staff depuis décembre dernier sous Kantari, a finalement décidé de poursuivre l’aventure aux côtés de Vahid Halilhodžić, selon Ouest-France. Pourtant, on ne peut pas dire que Blahic soit très copain avec Waldemar Kita, étant donné que le boss nantais n’apprécie pas vraiment l’adjoint de 60 ans, comme le glissait Emmanuel Merceron.

Le nouveau tandem Halilhodžić‑Blahic, épaulé par Patrick Collot, a la tâche immense de redresser une équipe qui peine à trouver un second souffle cette saison. Stéphane Mangione, adjoint en charge des attaquants, Gilles Marambaud, le préparateur physique, et Faouzi Amzal, l’entraîneur des gardiens arrivé cet été, accompagneront aussi Halilhodžić.