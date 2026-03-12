À LA UNE DU 13 MAR 2026
[23:30]FC Nantes : Halilhodžić a récupéré un atout précieux pour le maintien, Kita le déteste
[23:00]Celta Vigo – OL (1-1) : grâce à Endrick, les Gones se mettent en très bonne position
[22:43]Stade Rennais : Franck Haise a encore fait parler de lui au RC Lens
[22:13]PSG Mercato : feu vert pour Haaland, Paris peut remercier le FC Barcelone
[21:40]FC Nantes : les Kita donnent le coup de grâce pour Kombouaré
[21:20]ASSE : Ruffier de retour dans le Chaudron, la rumeur qui peut enflammer les supporters
[20:46]LOSC – Aston Villa (0-1) : les Dogues perdent la première manche, mais pas que…
[20:08]OL : la compo de Fonseca pour affronter le Celta Vigo
[20:00]Real Madrid, OL : Endrick face à un accueil brûlant en Espagne
[19:30]OM : un renfort précieux déjà promis à Beye pour la Ligue des Champions
FC Nantes : Halilhodžić a récupéré un atout précieux pour le maintien, Kita le déteste

Par William Tertrin - 12 Mar 2026, 23:30
Annoncé sur le départ du FC Nantes, Éric Blahic, ennemi de Waldemar Kita, va finalement rester dans le staff de Vahid Halilhodžić.

Arrivé mardi soir à Nantes pour relever un défi crucial, Vahid Halilhodžić a dirigé mercredi matin sa première séance d’entraînement à la Jonelière, marquant le coup d’envoi de sa mission de maintien en Ligue 1 avec le FC Nantes . Dans un contexte sportif très délicat — les Canaris pointent à la 17ᵉ place, potentiellement relégable —, l’ancien buteur emblématique a mis en place un staff qu’il connaît bien.

Blahic : de la remise en cause à la confirmation

Alors qu’il avait été annoncé sur le départ avec Ahmed Kantari, Éric Blahic, adjoint du staff depuis décembre dernier sous Kantari, a finalement décidé de poursuivre l’aventure aux côtés de Vahid Halilhodžić, selon Ouest-France. Pourtant, on ne peut pas dire que Blahic soit très copain avec Waldemar Kita, étant donné que le boss nantais n’apprécie pas vraiment l’adjoint de 60 ans, comme le glissait Emmanuel Merceron.

Le nouveau tandem Halilhodžić‑Blahic, épaulé par Patrick Collot, a la tâche immense de redresser une équipe qui peine à trouver un second souffle cette saison. Stéphane Mangione, adjoint en charge des attaquants, Gilles Marambaud, le préparateur physique, et Faouzi Amzal, l’entraîneur des gardiens arrivé cet été, accompagneront aussi Halilhodžić.

