ASSE : un ancien Vert qui a tapé dans l’œil du RC Lens a vécu un gros traumatisme

Formé à l’ASSE, Lucas Gourna-Douath n’a jamais vraiment coupé le lien avec le club forézien. Le milieu de terrain, qui a été cité du côté du RC Lens ces derniers mois, a finalement été prêté au Havre par le Red Bull Salzbourg. Le joueur de 22 ans continue d’évoquer avec émotion ses années passées dans le Forez… et notamment la relégation des Verts, un épisode qu’il considère encore comme un véritable traumatisme.

Un pur produit du centre de formation de l’ASSE

Arrivé très jeune dans le Forez, Lucas Gourna-Douath a grandi au sein du centre de formation de l’ASSE avant d’y faire ses débuts professionnels. Entre 2018 et 2022, le milieu défensif a disputé 65 rencontres sous le maillot stéphanois, inscrivant un but.

Une période qui reste aujourd’hui la plus marquante de sa jeune carrière. « J’ai signé à Saint-Étienne à 12 ans, et ça a été un moment qui m’a marqué pour la vie. […] Le centre de formation de Saint-Étienne, c’était la meilleure époque de ma vie », a-t-il déclaré dans un entretien pour la chaîne de la Ligue 1.

Un premier but inoubliable dans le Chaudron

Parmi ses souvenirs les plus forts avec l’ASSE, Lucas Gourna-Douath évoque souvent son premier but sous le maillot vert. Celui-ci avait été inscrit face à l’Olympique de Marseille en 2022, lors d’une rencontre finalement perdue 4-2 par les Stéphanois.

Un moment chargé d’émotion pour le joueur formé au club. « Quand j’ai signé à Saint-Étienne, c’était un accomplissement… même si je ne réalisais pas encore tout. […] Marquer là où j’ai fait toutes mes classes, c’est une immense fierté. » Pour le milieu défensif, inscrire un but dans le mythique Chaudron reste un souvenir gravé à jamais.

L’ASSE, un club qui restera toujours à part

Malgré son départ pour le Red Bull Salzbourg à l’été 2022 dans un transfert estimé à environ 15 millions d’euros, Gourna-Douath n’a jamais caché son attachement profond à Saint-Étienne.

Le joueur évoque régulièrement le lien particulier qui l’unit aux supporters stéphanois. « Ce club-là est dans mon cœur et il restera toujours dans mon cœur. […] Les supporters des Verts m’ont accueilli très jeune. Ils ont été exigeants avec moi, mais aussi très gentils. Tout le monde connaît la relation spéciale que j’ai avec les supporters. »

La relégation, un traumatisme pour l’enfant du club

S’il garde de nombreux souvenirs heureux de son passage à l’ASSE, Lucas Gourna-Douath a aussi vécu un moment particulièrement douloureux : la descente du club en Ligue 2 en 2022.

Un épisode difficile pour celui qui avait grandi dans l’institution stéphanoise. « En tant que joueur formé au club, vivre la descente de Saint-Étienne, je l’ai très mal vécu. » Cette relégation a marqué un tournant dans sa carrière, puisqu’elle a précipité son départ vers l’Autriche.

Un parcours européen mouvementé

Après son transfert à Salzbourg, le milieu français a découvert le football européen avant d’être prêté à l’AS Roma pour une expérience en Serie A. Mais son passage en Italie s’est révélé compliqué avec seulement quelques apparitions sous le maillot romain.

De retour en Autriche, le joueur a ensuite été prêté au Havre lors du mercato hivernal afin de retrouver du temps de jeu et relancer sa progression. Dans le même temps, son profil a également attiré d’autres clubs, dont le RC Lens, qui l’a déjà étudié comme piste pour renforcer son entrejeu.