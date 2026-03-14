RC Lens : le secret de la renaissance de Malang Sarr a fuité

Totalement transformé cette saison, Malang Sarr a accéléré sa renaissance au RC Lens en faisant attention à tout, et encore plus à sa récupération.

À 27 ans, Malang Sarr n’est plus simplement un défenseur performant : il est devenu l’un des profils les plus aboutis de Ligue 1, mêlant solidité défensive, intelligence de jeu et préparation physique ultra‑pointue. Alors que Lens affiche l’une des meilleures défenses du championnat, beaucoup situent aujourd’hui sa transformation autour d’un élément clé : la récupération.

Une renaissance avec une préparation millimétrée

Si Sarr enchaîne les matchs (troisième total de minutes jouées en L1 cette saison), ce n’est pas un hasard : il a construit autour de lui une véritable routine professionnelle, presque scientifique. En effet, comme le rapporte L’Équipe, il s’est entouré d’un chef cuisinier et d’un kinésithérapeute, et depuis son arrivée dans le Nord, il a investi dans des outils de récupération haut de gamme comme un caisson hyperbare, une salle de musculation à domicile et l’utilisation régulière de ventouses thérapeutiques. Selon son cousin, cette approche est presque encyclopédique : « Il regarde tout, étudie beaucoup son corps pour le faire progresser ».

Ce professionnalisme explique en partie pourquoi ses performances défensives se sont stabilisées après des saisons plus accidentées, notamment à Monaco ou lors de son passage en Angleterre. Sa première saison à Lens a elle aussi été très mitigée, mais sa renaissance sous Pierre Sage est tout simplement bluffante. Elle devrait d’ailleurs lui ouvrir les portes de la sélection sénégalaise pour le prochain rassemblement.

Une récupération essentielle

Dans le football moderne, les défenseurs ne sont plus de simples stoppeurs : ils doivent relancer proprement, anticiper les trajectoires, et surtout récupérer rapidement après l’effort. Sarr l’a bien compris : sa routine lui permet d’éviter les blessures chroniques et de rester disponible match après match, contribuant à faire de Lens une équipe robuste mais également la meilleure défense de Ligue 1 avec 21 buts encaissés en 25 journées.

Cette gestion méticuleuse de son corps s’ajoute à ses qualités sur le terrain : leadership vocal, anticipation des passes et capacité à jouer long malgré la pression adverse.

Sarr bientôt prolongé ?

Ce travail se voit dans les chiffres et dans les regards. Sarr est très souvent cité dans les équipes types chaque semaine, reconnu pour sa régularité défensive et sa contribution constructive au jeu.

Et ses efforts pourraient bien être récompensés avec une prolongation de contrat. Le club y travaille évidemment, mais reste à savoir si le joueur voudra continuer l’aventure.