La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Devenu un pion incontournable du RC Lens cette saison, Malang Sarr (27 ans) a refusé le LOSC… pour mieux prolonger en Artois ?

Au RC Lens, il est devenu un pilier. Arrivé pour se relancer à l’été 2024, Malang Sarr s’est imposé comme un élément majeur du dispositif du RC Lens cette saison. À 27 ans, le défenseur formé à OGC Nice semble avoir retrouvé une stabilité qui lui avait parfois échappé ces dernières années. Un constat partagé par Ferdinand Coly, ancien international sénégalais passé par le RC Lens, qui milite clairement pour une prolongation du défenseur en Artois. « Malang Sarr est un joueur qui a de l’expérience. Il est passé par pas mal de clubs, Nice, Porto, Monaco et Chelsea. Il a joué des matchs en Premier League et s’est forcément bonifié. Aujourd’hui, il est à la plénitude de sa forme à Lens et il est très précieux dans la défense », a-t-il expliqué dans un entretien accordé à Africafoot.

Sarr devenu indispensable au RC Lens

Pour Coly, Sarr a trouvé à Lens un environnement idéal pour s’exprimer pleinement. « C’est un élément essentiel du dispositif tactique et il a une grande expérience qu’il met au service de ses coéquipiers. À Lens, il a retrouvé son équilibre et il est devenu indispensable », poursuit-il. L’ancien Sang et Or estime donc que le club aurait tout intérêt à sécuriser son défenseur pour l’avenir. « Il faut voir d’abord sa situation contractuelle avec Lens. C’est un élément essentiel, il est bien qu’il continue l’aventure avec le club, qui jouera certainement la prochaine Ligue des champions », ajoute-t-il.

Un choix fort face au LOSC

Une prolongation aurait d’autant plus de sens que Malang Sarr avait déjà fait un choix fort à son arrivée en 2024. Après avoir quitté Chelsea, le défenseur disposait notamment d’une opportunité chez le rival régional, le LOSC. Mais le joueur avait finalement préféré rejoindre le RC Lens, séduit par l’environnement du club artésien. « Quand je quitte Chelsea, j’ai le rival de Lens dans mes opportunités (Lille), mais je me suis dit que ce qui me ressemblait le plus, c’était venir ici », a-t-il raconté dans le podcast Kampo. Le défenseur a également évoqué l’atmosphère unique du stade lensois. « Le Stade Bollaert-Delelis ? La première fois que je suis venu, j’étais choqué parce que c’était un match amical et le stade était à guichet fermé. Je ne m’étais pas trompé. » Un attachement qui pourrait bien peser dans les discussions si le RC Lens décide de sécuriser l’avenir de son défenseur dans les prochaines semaines. Les discussions sont ouvertes.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France