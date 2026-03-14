FC Nantes : après s’être moqué d’Abline, Halilhodžić le remet encore à sa place

Dans l’histoire du FC Nantes, rares sont les noms qui résonnent autant chez les supporters que celui de Vahid Halilhodžić. En tant que joueur, l’attaquant yougoslave a fait vibrer La Beaujoire dans les années 1980 grâce à un sens du but hors du commun : 93 buts en 163 matches de première division avec Nantes, soit un ratio exceptionnel de 0,59 but par 90 minutes, le meilleur de l’histoire parmi les 20 meilleurs buteurs du club.

Ce record historique dépasse celui de figures emblématiques comme Patrice Gondet (0,52), Éric Pécout (0,51), Nicolas Ouédec (0,48) ou Jacky Simon (0,47), plaçant Halilhodžić au sommet du panthéon offensif nantais, comme le rapporte Opta. Une petite réponse indirecte à Matthis Abline, que Halilhodžić a gentiment taclé en conférence de presse.

Le retour du « Coach Vahid » à Nantes et le rappel de ses exploits

Plus de 40 ans après avoir marqué le club de son empreinte, Halilhodžić fait aujourd’hui parler de lui pour d’autres raisons : confronté à une mission de maintien très délicate en Ligue 1 avec Nantes, il n’hésite pas à secouer ses joueurs, notamment les attaquants, avec son franc-parler et sa réputation de battant.

Lors de sa première conférence de presse officielle sur le banc nantais, l’entraîneur de 73 ans a bien bousculé Matthis Abline, le meilleur buteur nantais cette saison, qui affichait six réalisations avant cette prise de parole (quatre en Ligue 1) :

« Onme dit qu’Abline est un bon joueur. J’ai demandé combien de buts il a marqué et on m’a dit quatre buts. Je le taquine, moi j’ai mis quatre buts dans un match! Je dois l’aider pour qu’il revienne vraiment au sommet parce qu’il a beaucoup de qualités ».

Ce type de punchline illustre sa volonté de réveiller l’orgueil, la combativité et la responsabilité collective au sein d’un groupe qui peine à retrouver l’efficacité offensive. En rappelant son passé buteur, il ne s’agit pas seulement d’autodérision : c’est un message clair adressé à ses joueurs pour leur rappeler ce qu’exige la crise actuelle.

Le parallèle entre son record personnel de joueur et la situation actuelle a une vraie résonance. Alors que les statistiques contemporaines des Canaris montrent une attaque en difficulté, Halilhodžić met en avant son propre mental d’attaquant historique pour insuffler une culture de résultats et d’ambition.

Reste à voir si cette aura suffira aux Canaris pour se maintenir en Ligue 1.