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FRANCE

OM : ancien flop marseillais, Vitinha régale le Genoa avec un but de fou (vidéo)

Par William Tertrin - 15 Mar 2026, 16:40
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Joueur de l’OM entre 2023 et 2024, Vitinha est désormais au Genoa, et vient d’inscrire un but de folie.

Ancien attaquant de l’OM, Vitinha continue de faire parler de lui en Serie A italienne. Entré en jeu à l’heure de jeu contre le Hellas Vérone, dimanche lors de la 29ᵉ journée, l’attaquant portugais a libéré le Genoa avec une frappe phénoménale de plus de 30 mètres, qui a mystifié le gardien Lorenzo Montipò et permis à son équipe de prendre l’avantage (61ᵉ).

Ce but est le deuxième consécutif inscrit par Vitinha en sortie de banc, après une ouverture du score contre la Roma la semaine dernière, confirmant qu’il est en train de gagner en régularité dans le championnat italien.

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Un flop à l’OM

Vitinha, âgé de 26 ans, avait rejoint l’OM en janvier 2023. Entre janvier 2023 et janvier 2024, il a disputé 43 matches avec Marseille pour seulement 6 buts, sans parvenir à s’imposer comme un véritable titulaire ou un élément décisif sous les différentes configurations du club phocéen.

Ce passage en Ligue 1 avait été critiqué par certains supporters et observateurs, qui y voyaient un transfert record qui n’a pas pleinement répondu aux attentes. Pourtant, cet épisode italien montre aujourd’hui un joueur plus affûté, capable de peser dans des moments clés.

Performance retrouvée en Italie

Après son départ de Marseille, Vitinha a rejoint le Genoa — d’abord en prêt, puis définitivement — et s’est progressivement intégré au système de Daniele De Rossi. Cette saison, il compte désormais 5 buts en 27 matches de Serie A, une statistique qui illustre une progression nette par rapport à ses derniers mois en France.

Alors que le Genoa remonte au classement (13ᵉ place), Vitinha incarne un succès inattendu pour un joueur qui n’a jamais vraiment percé à l’OM. À Marseille, ses qualités techniques n’avaient jamais vraiment fait oublier une certaine irrégularité ; en Italie, il semble aujourd’hui plus mature, plus décisif, et sans doute bien plus apprécié qu’à l’OM.

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