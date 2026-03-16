À la veille du huitième de finale retour tant attendu entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, le club parisien a officialisé un groupe inchangé pour son déplacement à Stamford Bridge ce mardi (21h). Après le large succès obtenu à l’aller, Paris aborde ce rendez-vous européen dans une rare atmosphère de sérénité.

Le staff du PSG n’a réservé aucune surprise au moment de dévoiler la liste des joueurs pour Londres : ce sont exactement les 22 éléments présents lors du match aller qui composent le groupe. Un choix qui témoigne de la confiance de Luis Enrique envers ses hommes et de sa volonté de miser sur la continuité. Paris, fort de son avance après le 5-2 du Parc des Princes, s’appuie sur la stabilité de son effectif pour verrouiller sa qualification.

Une préparation idéale grâce au report de la Ligue 1

Privé de rencontre de championnat ce week-end, en raison du report du match contre Nantes, le PSG a pu se consacrer pleinement à la préparation de ce choc. Les Parisiens arrivent reposés, avec la sensation d’avoir soigné chaque détail avant ce déplacement crucial à Londres. Cette gestion du calendrier a permis au staff d’éviter toute blessure additionnelle et de renforcer la puissance mentale du collectif.

Point sur l’infirmerie parisienne

Le PSG approche ce huitième de finale retour avec une infirmerie allégée : seuls Fabian Ruiz et Quentin Ndjantoumanquent à l’appel, ces deux joueurs poursuivant leur protocole de reprise déjà engagé lors du match aller. L’absence durable du milieu espagnol suscite d’ailleurs certaines préoccupations au sein du club. Pour l’heure, ce groupe quasi au complet assure une rare continuité dans les choix parisiens.

Pour ce déplacement, Paris peut ainsi compter sur un onze solide, renforcé par l’unité du vestiaire et la confiance engrangée après le match aller. Aucun nouveau pépin physique ne vient troubler le sérieux d’une préparation taillée pour l’Europe.

À suivre : duel statistique Doué-Kvaratskhelia

Le PSG peut aussi s’appuyer sur ses forces vives pour faire la différence, à l’image de la concurrence interne entre Douéet Kvaratskhelia. Pour les passionnés de data et d’analyses individuelles, un éclairage sur ces deux attaquants s’impose dans cette étude des performances offensives parisiennes.