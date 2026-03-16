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FRANCE

Real Madrid : Arbeloa offre le Ballon d’Or à Mbappé

Par Raphaël Nouet - 16 Mar 2026, 20:48
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L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, avec Kylian Mbappé.
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Interrogé sur le retour de Kylian Mbappé dans le groupe, l’entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a assuré que l’attaquant français était le meilleur joueur du monde.

Ce lundi, Kylian Mbappé a participé à l’entraînement du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City, avant le 8e de finale retour de Champions League qui les opposera demain. Les médias espagnols ont bien noté que le Français était retourné en dernier aux vestiaires et qu’il avait fait preuve d’un bel enthousiasme, sans sembler souffrir une seule seconde de son genou. Sera-t-il titulaire demain ? Pas sûr car les Merengue ont une belle avance après leur succès 3-0 de l’aller et il s’agira davantage de défendre que d’attaquer.

« C’est compliqué de penser qu’une équipe est plus compétitive sans le meilleur joueur du monde »

Interrogé sur le sujet, l’entraîneur du Real, Alvaro Arbeloa, a dit beaucoup de bien de sa star : « C’est compliqué de penser qu’une équipe est plus compétitive sans le meilleur joueur du monde. Kylian nous offre des qualités différentes que ce que propose un attaquant comme Brahim (Diaz) par exemple. Cela ne les empêche pas d’avoir une bonne relation sur le terrain. C’est un joueur très intelligent, capable de profiter des moindres espaces que l’adversaire nous laisse. J’ai vraiment hâte de l’avoir sur le terrain ».

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Alors, Kylian Mbappé meilleur joueur de la planète foot ? Il est vrai que peu de joueurs sortent autant du lot actuellement. Mais du côté de Barcelone, on rétorquera que Lamine Yamal évolue lui aussi à un très haut niveau. Reste qu’en cette année 2026, c’est la Coupe du monde qui fera office de juge de paix dans la course au Ballon d’Or…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

17/03 : Manchester City – Real Madrid (8e de finale de la Champions League)
22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)
05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

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