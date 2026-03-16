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FRANCE

OM : un vice-champion du monde disponible pour l’après-Beye

Par Raphaël Nouet - 16 Mar 2026, 22:01
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Filipe Luis sur le banc de Flamengo.
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Limogé de Flamengo il y a deux semaines, Filipe Luis veut poursuivre sa carrière d’entraîneur en Europe. Une idée pour l’OM si jamais Habib Beye ne devait pas poursuivre au-delà de juin ?

Successeur de Roberto De Zerbi le 18 février, Habib Beye s’est vu fixer deux objectifs pour pouvoir honorer son contrat d’un an et demi avec l’OM : ramener le club en Champions League et remporter la Coupe de France. C’est déjà mort pour le second. Reste le premier. Parti avec cinq points de retard sur l’OL, le club phocéen en compte désormais deux d’avance après ses trois victoires consécutives. Si, au niveau des résultats, c’est donc plutôt pas mal, en revanche, sur le plan du jeu, il y a beaucoup à redire. Ce qui rend l’avenir de Beye sur le banc marseillais très incertain.

Filipe Luis, un style de jeu austère mais qui gagne

A l’autre bout du monde, un entraîneur en pleine ascension vient de faire savoir qu’il comptait poursuivre sa carrière en Europe. Il s’agit de Filipe Luis, limogé par Flamengo le 3 mars dans des conditions rocambolesques. Son équipe venait en effet d’infliger un 8-0 à Madureira en demi-finales retour du championnat carioca. Et Filipe Luis avait mené le Rubro-Negro aux titres de champion du Brésil et d’Amérique du Sud, ce qui lui avait permis de défier le PSG en finale de la Coupe Intercontinentale (1-1, 1 t.a.b. à 2). Désormais libre, il a été sondé par Cruzeiro mais il a fait savoir qu’il n’entraînerait aucun autre club brésilien que le Flamengo et qu’il voulait désormais officier en Europe.

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Ancien latéral gauche de Chelsea et de l’Atlético Madrid, entre autres, Filipe Luis a énormément appris au contact de Diego Simeone. Le jeu qu’il prône est certes austère mais il gagne. C’est ce côté un peu terne qui lui a été fatal à Flamengo. L’OM pourrait-il être tenté de confier son banc au Brésilien ? En tout cas, lui a fait un premier pas en clamant sa volonté d’entraîner en Europe !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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