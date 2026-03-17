Parti précipitamment à Chelsea, Mathis Amougou pourrait déjà faire son retour à Saint-Étienne. En coulisses, l’ASSE prépare un coup malin pour relancer son ancien joyau.

Et si l’histoire n’était pas terminée ? Quelques mois seulement après son départ vers Chelsea, Mathis Amougou pourrait déjà revenir dans le Forez. Un scénario inattendu… mais de plus en plus crédible en interne. Car du côté de l’ASSE, on’ n’aurait jamais vraiment tourné la page.

Une histoire non achevée entre l’ASSE et Amougou ?

Considéré comme l’un des plus grands talents issus du centre de formation stéphanois, le milieu de terrain de 20 ans avait fait le choix de quitter son club formateur pour tenter sa chance en Europe. Direction Chelsea, avec l’ambition de brûler les étapes.

Mais la réalité est plus compliquée. Rapidement prêté au RC Strasbourg, Amougou peine à s’imposer et ne répond pas aux attentes placées en lui. Un contexte délicat qui n’a pas échappé aux dirigeants stéphanois… bien au contraire. Selon Livefoot, le club garde un contact régulier avec l’entourage du joueur. En interne, l’idée d’un retour fait clairement son chemin. Et le timing pourrait être parfait.

D’abord la montée, ensuite le mercato

L’ASSE envisage un prêt d’une saison pour permettre à Amougou de se relancer dans un environnement qu’il connaît parfaitement. Temps de jeu, confiance, responsabilités : tous les ingrédients seraient réunis pour relancer sa progression. Mais attention, ce dossier reste conditionné à un élément clé : la montée en Ligue 1. Pour l’instant, Saint-Étienne reste focalisé sur son objectif principal.

Mais en coulisses, la cellule de recrutement anticipe déjà. Et le nom d’Amougou apparaît comme une priorité crédible pour renforcer l’entrejeu. Le message est clair : plutôt que de rester dans l’ombre à Strasbourg, le jeune talent pourrait redevenir un élément central du projet stéphanois. Un retour aux sources qui aurait tout d’un pari gagnant… pour les deux parties.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2