Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.



Courtisé par le Stade Rennais, l’OM ou le LOSC, Bryan Mbeumo (26 ans) a finalement choisi l’Angleterre. Un choix qui semble aujourd’hui évident… et qui laisse des regrets en Ligue 1.

C’est un raté qui fait mal, très mal. Aujourd’hui brillant en Premier League, Bryan Mbeumo aurait pu exploser en Ligue 1… sous les couleurs du Stade Rennais. Un scénario avorté que l’attaquant camerounais a lui-même confirmé.

« Rennes était une possibilité concrète »

À l’époque, tout était réuni. En 2019, après ses débuts prometteurs à Troyes, Mbeumo attire de nombreux clubs français : le Stade Rennais, le LOSC, les Girondins de Bordeaux ou encore l’OM suivent de près son profil. Mais c’est bien le club breton qui semble tenir la corde. « Rennes était une possibilité concrète », a-t-il confié récemment dans l’émission Zack en roue libre, animée par Zack Nani. Un choix logique, sur le papier. Fraîchement vainqueur de la Coupe de France 2019, le Stade Rennais est en pleine ascension et offre un projet séduisant pour un jeune talent en quête de progression. Tous les voyants semblent au vert.

Mbeumo s’épanouit pleinement en Angleterre

Mais Mbeumo va prendre une autre direction. Une décision forte. Plutôt que de rester en France, l’attaquant choisit de rejoindre Brentford, alors en Championship. Un pari risqué, presque incompris à l’époque, tant la Ligue 1 semblait lui tendre les bras. Sauf que ce choix va tout changer. Dans un projet basé sur le développement des jeunes et un football offensif, Mbeumo s’épanouit pleinement. Rapidement, il devient un élément clé des Bees et participe activement à la montée historique du club en Premier League en 2021. Depuis, il ne cesse de franchir des paliers.

Un projet à long terme

Vitesse, percussion, efficacité : l’ancien Troyen s’impose comme l’un des joueurs les plus influents de son équipe. Au point de changer de dimension et de s’imposer aujourd’hui comme un cadre en Angleterre. Un destin qui laisse forcément des regrets en France. Car si Mbeumo avait choisi Rennes, Lille, Bordeaux ou Marseille, son parcours aurait été totalement différent. Mais en misant sur Brentford, il a privilégié un projet à long terme… et a eu raison. Le genre de décision qui, avec le recul, ressemble à un coup de génie. Et pour le Stade Rennais, une occasion manquée qui résonne encore aujourd’hui.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)