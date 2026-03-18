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FRANCE

ASSE : nouveau coup dur pour Larsonneur 

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 13:01
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Gautier Larsonneur (ASSE)
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Blessé face au Red Star (2-0), Gautier Larsonneur récupère mais a appris qu’il n’était plus le joueur le plus utilisé par Philippe Montanier à l’ASSE.

Gautier Larsonneur continue de souffrir en silence. Blessé depuis une bonne dizaine, le gardien de l’ASSE n’est plus le joueur le plus utilisé par Philippe Montanier. Longtemps considéré comme incontournable dans le onze des Verts, le gardien stéphanois a été freiné par sa blessure face au Red Star (2-0). 

Nadé nouveau leader de l’ASSE

Comme le fait observer Peuple Vert, ses statistiques de temps de jeu reflètent désormais un léger basculement dans la hiérarchie des hommes de base de Montanier. Après 27 journées de Ligue 2, deux joueurs dominent outrageusement l’effectif. Si Larsonneur totalise 2 340 minutes sur 26 matchs complets, Mickaël Nadé est désormais le joueur le plus utilisé de la saison pour l’ASSE. 

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L’attaque n’est pas en reste 

Plus symboliquement, le roc défensif de l’ASSE est aussi celui qui est le plus capé en Ligue 2. Derrière ce duo, plusieurs cadres restent des piliers incontournables : Florian Tardieu (1 989 minutes), Augustine Boakye, Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Irvin Cardona sont largement utilisés par Montanier avant la réception explosive d’Annecy (samedi, 20h). Le sprint final en Ligue 2 s’annonce décisif. 

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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