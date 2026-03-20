Pronostic OM – LOSC : Marseille peut-il faire le break dans la course au podium ?

Voici l’analyse complète du match de la 27e journée de Ligue 1 entre l’OM et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Vainqueur dans la douleur de l’AJ Auxerre le week-end dernier (1-0), l’Olympique de Marseille a signé un troisième succès d’affilés et possède désormais deux points d’avance sur l’Olympique Lyonnais dans la course à la troisième place. Les Phocéens viseront une quatrième victoire consécutive ce dimanche (17h15) lors de la réception du LOSC, revenu au cinquième rang après son succès obtenu sur la pelouse du Stade Rennais (1-2).

Ligue 1 – OM vs AJ Auxerre

Dimanche 22 mars 2026 · 17h15 · Orange Vélodrome

OM : faire respecter sa dynamique à domicile

Marseille aborde ce rendez-vous avec de la confiance, mais aussi avec la nécessité de confirmer. Les Phocéens restent sur trois succès consécutifs et semblent avoir retrouvé une forme d’efficacité dans les moments clés, même lorsque le contenu n’est pas totalement abouti. À domicile, l’OM cherchera cette fois à proposer davantage de maîtrise, avec l’idée d’étouffer Lille assez tôt et de mettre son adversaire sous pression dans les couloirs.

L’équipe marseillaise sait que ce match peut peser lourd dans la bataille pour le podium. Une victoire permettrait de consolider sa troisième place et d’envoyer un message clair aux poursuivants. Face à un LOSC capable de punir la moindre perte de balle, les Marseillais devront toutefois rester vigilants dans leur équilibre défensif, notamment à la perte.

LOSC : frapper un grand coup dans la course à l’Europe

Le succès décroché à Rennes a redonné de l’élan aux Dogues, revenus au cinquième rang avant ce déplacement au Vélodrome. Lille se présente avec des arguments sérieux : un bloc capable de rester compact, une équipe disciplinée sans ballon, et des joueurs offensifs capables d’accélérer très vite dès qu’un espace se présente.

Dans ce type d’affiche, le LOSC pourrait accepter de ne pas avoir la maîtrise pendant de longues séquences pour mieux piquer en transition. L’idée sera sans doute de fermer l’axe, de forcer l’OM à passer par l’extérieur, puis d’attaquer rapidement la profondeur. Si les Lillois parviennent à rester au contact au tableau d’affichage, ils auront de vraies chances de rendre ce match très inconfortable pour Marseille.

Les confrontations récentes

Les duels entre Marseille et Lille débouchent souvent sur des rencontres serrées, engagées et longtemps indécises. Sur les dernières oppositions, c’est Lille qui a largement pris l’ascendant, en témoigne le match aller où les Dogues se sont imposés (1-0).

Sur les 10 dernières confrontations :

OM : 1 victoire

LOSC : 4 victoires

Matchs nuls : 5

5

Les compos probables

La compo probable de l’OM : Rulli – Weah, Pavard, Medina, Emerson – Kondogbia, Höjbjerg – Greenwood, Q. Timber, Paixão – Gouiri.

Absent : Aguerd (blessé).

Incertains : Nadir, Balerdi (blessés).

La compo probable du LOSC : Özer – Meunier, Mandi, Ngoy, Verdonk – Bentaleb, Bouaddi – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.

Absents : Touré, Igamane, Caillard, Sahraoui, E. Mbappé (blessés).

Incertains : Perrin, André (blessés).

Les joueurs à suivre

Amine Gouiri (OM) : buteur décisif face à l’AJ Auxerre le week-end dernier, l’attaquant marseillais devrait retrouver une place de titulaire à la pointe de l’attaque olympienne. Mobile, juste dans ses déplacements et capable de faire la différence dans les petits espaces, il représente une arme importante pour faire sauter le verrou lillois au Vélodrome.

Matias Fernandez-Pardo (LOSC) : en forme ces dernières semaines, le joueur lillois a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses deux derniers matchs de Ligue 1. Inspiré dans ses prises d’initiative et dangereux à l’approche de la surface, il peut profiter du moindre espace pour inquiéter la défense marseillaise et peser dans les transitions des Dogues.

Les tendances de cotes : Marseille légèrement devant

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire OM 1,95 Unibet avantage OM Match nul 3,45 Unibet méfiance Victoire LOSC 3,75 Unibet outsider dangereux

Probabilités implicites approximatives :

OM : 51 %

Match nul : 29 %

LOSC : 27 %

Les bookmakers donnent un léger avantage à Marseille, surtout grâce au facteur Vélodrome et à la dynamique récente des Phocéens. Mais l’écart reste mesuré, ce qui traduit bien la difficulté attendue de cette rencontre face à une équipe lilloise capable de rivaliser dans le jeu comme dans l’intensité.

Notre pronostic pour OM – LOSC

Match nul ou victoire de l’OM avec moins de 3,5 buts : l’OM paraît légèrement mieux armé pour prendre des points, mais Lille a assez d’arguments pour éviter une rencontre à sens unique. On s’attend davantage à un duel tendu, disputé, avec peu d’écart au score.

: l’OM paraît légèrement mieux armé pour prendre des points, mais Lille a assez d’arguments pour éviter une rencontre à sens unique. On s’attend davantage à un duel tendu, disputé, avec peu d’écart au score. Les deux équipes marquent : Marseille pousse beaucoup à domicile, tandis que Lille possède les profils pour exploiter les espaces laissés en transition. Le scénario d’un match fermé de bout en bout ne semble pas le plus probable.

Scores possibles