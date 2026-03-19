ASSE : Aouchiche dit oui aux Verts et relance sa carrière !

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C’est une trajectoire faite de hauts et de bas… qui prend aujourd’hui un tournant décisif. Passé par l’AS Saint-Étienne, Adil Aouchiche vient de franchir un cap majeur : à 23 ans, il est appelé pour la première fois avec la sélection algérienne.

Une récompense logique pour un joueur en pleine renaissance.

Une explosion à Schalke qui change tout

Depuis son arrivée à FC Schalke 04 cet hiver, Aouchiche revit. En quelques matchs seulement, il a déjà retrouvé toute son influence, avec trois passes décisives en quatre rencontres.

« Je me sens bien à Schalke, tout me réussit pour l’instant. »

Un environnement sain, un projet clair… tout semble enfin aligné pour celui qui peinait à confirmer ces dernières saisons.

« J’ai dit oui sans réfléchir »

Mais au-delà de ses performances, c’est surtout son choix international qui marque les esprits.

Courtisé par l’Algérie, Aouchiche n’a pas hésité une seconde.

« J’ai dit OUI tout de suite, sans réfléchir. »

Un choix fort, assumé, qui dépasse le simple cadre sportif.

« Je n’ai pas changé ma nationalité pour jouer un ou deux matchs, mais pour m’inscrire dans la durée. »

Une déclaration qui montre son engagement total envers la sélection.

Avant cette nouvelle étape, il y a eu Saint-Étienne. Un choix clé dans sa carrière, à seulement 17 ans, lorsqu’il quitte le PSG pour rejoindre les Verts.

« J’ai choisi Saint-Étienne pour jouer, enchaîner et montrer mes qualités. »

Malgré un contexte compliqué, ce passage lui a permis de grandir et de se construire.

Une carte à jouer avec l’Algérie

Désormais, Aouchiche arrive dans un groupe compétitif, aux côtés de joueurs confirmés comme Riyad Mahrez ou Aïssa Mandi.

Conscient de la concurrence, il mise sur sa polyvalence pour faire la différence.

« Ma force, c’est ma capacité à m’adapter et apporter de la fraîcheur. »

Le début d’une nouvelle histoire

Appelé pour affronter le Guatemala et l’Uruguay, Aouchiche ne veut pas s’arrêter là.

« Mon objectif, c’est de défendre les couleurs de l’Algérie chaque année. »

Un discours ambitieux, à l’image d’un joueur qui semble enfin prêt à exploiter tout son potentiel.

Et si cette fois, c’était la bonne pour l’ancien Stéphanois ?