Cette saison, le FC Barcelone affiche des statistiques incroyables qu’une seule équipe en Europe surpasse. Ce n’est ni le PSG, ni le Real Madrid. Même l’incroyable Barça de Pep Guardiola est dépassé !

Cinq buts contre Séville (5-2) dimanche, sept face à Newcastle (7-2) mercredi… Le FC Barcelone est une incroyable machine à marquer, surtout depuis qu’il a fait son retour au Camp Nou, où il a gagné tous ses matches en inscrivant au moins trois buts. Depuis qu’Hansi Flick a pris la suite de Xavi à l’été 2024, les Blaugranas sont devenus irrésistibles. Et les chiffres sont là pour le prouver. Avec 298 buts en 105 matches toutes compétitions confondues, Flick a fait mieux que Pep Guardiola (254/105), qui avait pourtant tout gagné lors de ses deux premières saisons sur le banc du FCB.

124 buts en 45 matches, seul le Bayern a fait mieux

Réussir à faire mieux que la Pep Team et ses légendes Messi, Xavi, Iniesta, Busquets et consorts vaut tous les compliments du monde. Mais ce n’est pas tout ! Depuis le début de l’actuelle saison, le FC Barcelone a inscrit 124 buts en 45 matches. Seul le Bayern Munich a fait mieux sur la scène européenne (139 réalisations en 42 rencontres). Le Real Madrid et sa machine à marquer, Kylian Mbappé, ou encore le PSG et ses onze joueurs capables de trouver le chemin des filets sont loin derrière.

Après une saison 2024-25 historique avec le triplé Liga-Coupe du Roi-Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone est bien parti pour décrocher une nouvelle fois le championnat. Et si l’Atlético l’a éliminé de la Coupe, il va retrouver les Colchoneros en quarts de finale de la Champions League, avec l’espoir d’aller au bout.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League