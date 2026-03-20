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FRANCE

OM : avant Aguerd, Beye a récupéré un renfort totalement inattendu en vue de la Ligue des Champions

Par Bastien Aubert - 20 Mar 2026, 09:50
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Habib Beye (OM)
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Absent sous le maillot de l’OM depuis la défaite contre le FC Nantes début janvier au Vélodrome (0-2), CJ Egan Riley est revenu dans les plans d’Habib Beye et pourrait jouer un rôle déterminant dans le sprint final de la saison.

C’est un comeback qui n’était pas forcément attendu à l’OM. Absent des radars depuis début janvier et une défaite contre le FC Nantes au Vélodrome (0-2), CJ Egan-Riley revient dans le jeu à Marseille… et pas pour faire de la figuration. Titulaire face à l’AJ Auxerre (1-0) vendredi dernier, le défenseur anglais semble avoir marqué des points au moment le plus crucial de la saison. Longtemps en retrait dans la hiérarchie, il n’avait pas totalement convaincu en interne, notamment en raison d’un investissement jugé insuffisant par le staff. Mais l’arrivée de Habib Beye a changé la donne.

Un profil relancé par Beye

Le nouvel entraîneur de l’OM croit en lui. Et il ne s’en cache pas. « Il ne lui manque rien », a-t-il récemment assuré, soulignant sa polyvalence, sa qualité de relance et son impact physique. Capable d’évoluer dans une défense à quatre comme dans un système à trois, à gauche comme à droite, CJ Egan-Riley offre des solutions précieuses dans une période où chaque détail compte. Reste désormais à retrouver le rythme, lui qui n’avait plus enchaîné depuis plusieurs semaines.

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Un contexte qui change tout

Et si ce retour tombait au moment parfait ? Selon L’Équipe, l’OM doit composer avec l’absence de Nayef Aguerd, opéré d’une pubalgie et indisponible pour au moins un mois. Un coup dur… qui ouvre une opportunité. Dans ce contexte, Egan-Riley apparaît comme une solution crédible pour renforcer la rotation défensive. Son profil polyvalent et son intégration progressive pourraient en faire un élément clé du sprint final.

Une carte à jouer jusqu’au bout

Le message envoyé par Habib Beye et son staff est clair : le joueur aura sa chance. À lui désormais de la saisir. À l’heure où l’OM joue gros dans la course à la Ligue des Champions, chaque renfort compte. Et parfois, les solutions viennent de l’intérieur. CJ Egan-Riley, lui, a une occasion en or de changer son destin… et peut-être celui de son club.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

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