Ancien gardien de l’ASSE, Jessy Moulin (40 ans) a pris sa retraite dans le football mais se lance dans un challenge totalement inattendu.

Jessy Moulin reprend du service. Après avoir passé l’essentiel de sa carrière à l’ASSE, souvent dans l’ombre de Stéphane Ruffier mais toujours présent dans les moments clés, l’ancien gardien des Verts se lance dans un défi totalement inédit. L’homme de 40 ans rejoint la Kings League France 2026, dont la saison 2 débute le 22 mars. Une compétition atypique qui combine règles innovantes, rythme intense et casting XXL. Moulin fera partie de l’équipe Unit3d, et retrouvera d’autres anciens joueurs de Ligue 1 tels que Valère Germain ou Ali Ahamada, venus eux aussi relever ce challenge original.

Sur ses réseaux sociaux, Jessy Moulin a partagé son enthousiasme : « Nouvelle aventure… Fier d’annoncer ma participation à la Kings League France 2026 avec l’équipe Unit3d […] Un nouveau défi, une nouvelle énergie et toujours la même envie de tout donner sur le terrain. Merci à ceux qui me soutiennent depuis le début… ce n’est que le commencement ». Ces mots reflètent sa motivation intacte et sa volonté de briller dans ce nouvel environnement.

« Ce n’est que le commencement »

Pour les supporters de l’ASSE, c’est aussi l’occasion de revoir une figure emblématique sous un nouveau jour. Titulaire lors de moments importants comme les derbies ou les matchs de Coupe de France, Jessy Moulin avait toujours marqué par son professionnalisme et sa constance. Sa transition vers la Kings League montre qu’il n’a rien perdu de son énergie et de sa passion pour le jeu. Cette nouvelle aventure pourrait bien offrir à Moulin un terrain où il pourra à la fois s’amuser et démontrer que son niveau et son mental restent au top.

À 40 ans, l’ex-gardien stéphanois prouve qu’il est toujours capable de surprendre… et que son chapitre dans le football n’est pas terminé. Un challenge inédit, une scène XXL, et Jessy Moulin prêt à tout donner : la Kings League France 2026 pourrait bien être le théâtre d’un nouveau coup d’éclat pour cet amoureux de l’ASSE et du Forez.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2