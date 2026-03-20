Revue de presse espagnole : la fin pour Camavinga au Real Madrid, le FC Barcelone a un trésor en Ligue des Champions

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Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 20 mars 2026 : Eduardo Camavinga au Real Madrid et Lamine Yamal au FC Barcelone vont causer.

AS : « Un mois sans Courtois »

As annonce que le Real Madrid devra se passer des services de Thibaut Courtois pendant un mois ! Le gardien belge s’est blessé face à Manchester City ce mardi en Ligue des Champions (2-1).

MARCA : « Le fléau sans fin »

Si l’infirmerie du Real Madrid continue de se remplir avec Courtois, Pipi Estrada d’El Chiringuito annonce qu’Eduardo Camavinga sera transféré au mercato estival ! Des clubs anglais tapent déjà à la porte.

SPORT : « Le trésor d’Europe »

Sport met en lumière le retour en grande forme de Lamine Yamal, qui a remplacé le FC Barcelone parmi les favoris au sacre final en Ligue des Champions.

MUNDO DEPORTIVO : « Barça record »

Le FC Barcelone a marqué les esprits contre Newcastle (7-2) avec un Yamal qui a dépassé Kylian Mbappé et Robert Lewandowski qui en a fait de même avec Lionel Messi.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)