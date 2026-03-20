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Le PSG devra faire sans plusieurs éléments importants pour affronter l’OGC Nice (samedi, 21h05).

À la veille du choc à Nice, le PSG doit composer avec plusieurs absences. Sans surprise, Bradley Barcola ne sera pas du déplacement sur la Côte d’Azur. L’ailier parisien, récemment touché à la cheville droite, a débuté son protocole de soins et reste indisponible.

Le communiqué du PSG est clair : « Bradley Barcola a débuté les soins à la suite de son entorse de la cheville droite. » Une absence qui prive Luis Enrique d’une option offensive précieuse, alors que le PSG cherche à maintenir son rythme en championnat.

Le PSG privé de 3 joueurs à Nice

À cette absence s’ajoutent celles de Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou. L’Espagnol poursuit son travail individuel adapté, tandis que Ndjantou continue son protocole de soins au PSG. Deux forfaits de longue date qui n’apportent aucune surprise mais réduisent encore les solutions dans l’effectif parisien.

Dans ce contexte, le PSG devra s’adapter pour affronter un OGC Nice toujours difficile à manœuvrer à domicile sous l’égide de Claude Puel. Luis Enrique devra trouver les bons ajustements. Entre gestion des blessures et exigence de résultat, ce déplacement à Nice s’annonce comme un véritable test pour l’effectif parisien.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League