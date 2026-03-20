À LA UNE DU 20 MAR 2026
[14:11]OM : le programme corsé des Marseillais pendant la trêve
[14:00]FC Nantes : un choix radical d’Halilhodzic dans son premier onze contre le RC Strasbourg ? 
[13:40]ASSE : un projet historique des Verts reprend vie, les supporters craquent déjà ! 
[13:19]OM Mercato : Greenwood pourrait rester, 100 M€ minimum pour le départ ! 
[13:12]FC Nantes : Lopes tape du poing sur la table avant Strasbourg 
[13:07]PSG : la phrase choc d’Ousmane Dembélé après le sacre polémique du Maroc à la CAN 2025
[13:00]ASSE : Montanier reçoit un renfort totalement inattendu face à Annecy 
[12:54]PSG : 3 coups durs pour Luis Enrique avant l’OGC Nice
[12:42]OM : pluie de bonnes nouvelles avant le LOSC ! 
[12:30]Pronostic OL – AS Monaco : Lyon continue de couler ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : 3 coups durs pour Luis Enrique avant l’OGC Nice

Par Bastien Aubert - 20 Mar 2026, 12:54
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite


Le PSG devra faire sans plusieurs éléments importants pour affronter l’OGC Nice (samedi, 21h05).

À la veille du choc à Nice, le PSG doit composer avec plusieurs absences. Sans surprise, Bradley Barcola ne sera pas du déplacement sur la Côte d’Azur. L’ailier parisien, récemment touché à la cheville droite, a débuté son protocole de soins et reste indisponible.

Le communiqué du PSG est clair : « Bradley Barcola a débuté les soins à la suite de son entorse de la cheville droite. » Une absence qui prive Luis Enrique d’une option offensive précieuse, alors que le PSG cherche à maintenir son rythme en championnat.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le PSG privé de 3 joueurs à Nice

À cette absence s’ajoutent celles de Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou. L’Espagnol poursuit son travail individuel adapté, tandis que Ndjantou continue son protocole de soins au PSG. Deux forfaits de longue date qui n’apportent aucune surprise mais réduisent encore les solutions dans l’effectif parisien.

Dans ce contexte, le PSG devra s’adapter pour affronter un OGC Nice toujours difficile à manœuvrer à domicile sous l’égide de Claude Puel. Luis Enrique devra trouver les bons ajustements. Entre gestion des blessures et exigence de résultat, ce déplacement à Nice s’annonce comme un véritable test pour l’effectif parisien.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

OGC NicePSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OGC Nice, PSG