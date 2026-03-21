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FRANCE

OM : encore une pluie de bonnes nouvelles avant le LOSC

Par Fabien Chorlet - 21 Mar 2026, 10:19
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Le LOSC sera bien diminué pour son déplacement ce dimanche (17h15) sur la pelouse de l’OM.

Toujours troisième au classement et sur une série de trois succès de rang en championnat, l’Olympique de Marseille aborde avec sérénité son choc de ce dimanche (17h15) face au LOSC, comptant pour la 27e journée de Ligue 1. Avant ce match capital dans la course à l’Europe, Habib Beye a pu enregistrer les retours de blessure de Leonardo Balerdi et Bilal Nadir.

Cinq absents et deux incertains côté Lillois

Autre bonne nouvelle pour le coach olympien, le LOSC sera privé de plusieurs joueurs pour ce déplacement au Vélodrome. Absents de longue date, Marc-Aurèle Caillard, Ousmane Touré, Osame Sahraoui, Ethan Mbappé et Hamza Igamane sont d’ores et déjà forfaits, tandis que Benjamin André et Gaëtan Perrin, qui ont manqué ce jeudi le huitième de finale retour de Ligue Europa contre Aston Villa (2-0), sont toujours incertains.

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L’entraîneur des Dogues, Bruno Genesio, devrait faire le point sur leur état ce samedi en conférence de presse d’avant-match.

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