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ASSE : les Verts et Montanier sous pression avant de recevoir Annecy

Par William Tertrin - 21 Mar 2026, 16:30
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Les résultats de la 28e journée de Ligue 2 n’ont pas été totalement favorables pour l’ASSE, qui devra impérativement gagner face à Annecy.

Ce samedi, la suite de la 28e journée de Ligue 2 a réservé son lot de résultats marquants, et particulièrement pour l’ASSE, qui voit la pression monter d’un cran avant son match face à Annecy ce soir à 20 h à Geoffroy‑Guichard.

Troyes pulvérise Dunkerque et conforte sa place de leader

Le leader de Ligue 2, l’ESTAC, s’est imposé avec autorité 5‑1 face à USL Dunkerque. Dès les premières minutes, Troyes a mis son empreinte sur la rencontre : menés puis rapidement reprenant l’avantage grâce à Bentayeb, les Troyens ont déroulé une performance collective solide, avec un doublé et plusieurs buts en seconde période pour écraser leur adversaire du soir.

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Ce succès permet à Troyes de conserver la tête du classement et accentue la pression sur ses poursuivants directs, dont l’ASSE, qui n’a pas encore joué son match et compte 7 points de retard provisoires sur la place de leader.

Reims s’impose à Guingamp

Dans l’autre rencontre de l’après‑midi, le Stade de Reims est allé gagner 2‑0 sur le terrain de En Avant Guingamp. Daramy a ouvert le score rapidement, avant que Gbane ne scelle le succès rémois en fin de match. Ce résultat permet à Reims de grimper à la 5e place pour revenir à 4 points des Verts.

L’étau se resserre pour l’ASSE

Pendant ce temps, du côté de l’ASSE, l’ambiance se fait plus électrique à l’approche du choc face au FC Annecy. Il faudra impérativement gagner pour ne pas laisser les poursuivants mettre la pression, d’autant plus que Le Mans et le Red Star ont également gagné ce vendredi soir.

Dauphin de Ligue 2 à égalité avec le 3e, l’ASSE sait que chaque point compte dans une saison où la Ligue 2 se montre plus serrée que jamais. Une victoire face à Annecy ce soir permettrait aux Verts de rester au contact direct du leader Troyes et de marquer les esprits dans la course à l’accession directe.

Pour rappel, les joueurs de Philippe Montanier ne pourront pas compter sur le soutien d’un stade comble, étant donné que le Kop Sud ainsi que le balcon de la tribune Sud seront fermés sur décision de la commission de discipline. Au total, un peu plus de 26 000 spectateurs sont attendus.

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