RC Lens : les supporters explosent contre Deschamps après l’absence d’Udol chez les Bleus

Sur X, les supporters du RC Lens se sont mobilisés pour faire entendre leur voix contre la non-sélection de Matthieu Udol en équipe de France.

Le débat prend de l’ampleur autour de Matthieu Udol. Auteur d’une saison impressionnante avec le RC Lens, le piston gauche s’impose comme l’une des révélations de Ligue 1… au point de pousser les supporters à réclamer sa présence en équipe de France. Malheureusement, la liste publiée jeudi par Didier Deschamps ne contenait pas le prénom de l’ancien Messin, pas plus que ceux de Risser ou Thauvin.

Sur notre compte X, un sondage publié illustre parfaitement cette tendance — et le résultat est sans équivoque.

Un plébiscite massif

À la question « Udol méritait-il l’équipe de France ? », les internautes ont répondu :

Oui totalement : 86,6 %

Non il en est loin : 6 %

Ne se prononce pas : 7,5 %

Un score très largement favorable qui témoigne d’un véritable engouement populaire. Pour une grande majorité de supporters lensois, le joueur lensois mérite clairement une chance chez les Bleus. Et sa non-convocation relève donc du pur délire selon eux, avec Deschamps évidemment pointé du doigt.

Une saison qui change la perception

Si ce sondage fait autant réagir, c’est parce que les performances d’Udol parlent pour lui. Depuis son arrivée au RC Lens l’été dernier, le défenseur s’est imposé comme un élément clé du système artésien. S’il a été recruté pour jouer en tant que défenseur central gauche, la blessure de Machado a totalement changé sa saison.

Très actif dans son couloir gauche, il enchaîne les prestations solides et s’illustre particulièrement par sa qualité de centre et ses passes décisives. Il figure même parmi les meilleurs passeurs du championnat, preuve de son impact offensif. On peut dire qu’il vit actuellement la meilleure période de sa carrière, après avoir surmonté de lourdes blessures. Cette saison, il compte 2 buts et 9 passes décisives.

Une candidature crédible… mais pas évidente

L’idée de voir Udol en équipe de France n’est plus marginale. Elle est désormais évoquée par des consultants, des supporters et même certains acteurs du football.

Cependant, la concurrence reste élevée à son poste, et les choix du sélectionneur sont souvent conservateurs. Historiquement, les appels populaires ne se traduisent pas toujours par une convocation immédiate. Le duo Lucas Digne – Théo Hernandez est pour l’instant indéboulonnable, et devrait bien aller aux USA pour la Coupe du Monde.

Un débat lancé… et loin d’être terminé

Ce sondage confirme en tout cas une chose : Matthieu Udol s’est installé dans le débat national. Entre performances de haut niveau, régularité et impact collectif, le Lensois coche de nombreuses cases. Reste désormais à savoir si cela suffira à convaincre le sélectionneur de lui offrir une première opportunité. En attendant, une certitude se dégage : du côté des supporters, le verdict est déjà tombé.