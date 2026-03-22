OM, ASSE, FC Nantes, LOSC : Payet fait une énorme annonce pour son avenir

À quelques jours de ses 39 ans, Dimitri Payet a officiellement annoncé sa retraite de footballeur professionnel.

À la mi-temps du match entre l’OM et le LOSC, Dimitri Payet, figure emblématique de l’OM formé au FC Nantes et ancien joueur de l’ASSE ou encore du LOSC, a annoncé en larmes sa retraite au micro de Ligue 1+. À 38 ans, c’est une grosse page qui se tourne pour l’ancien international français aux 492 matchs de Ligue 1. Sa carrière s’est terminée sur un passage compliqué à Vasco de Gama, entaché d’une affaire judiciaire.

Meilleur passeur de toute l’histoire du championnat de France, il n’a jamais remporté le moindre trophée dans sa carrière au haut niveau, et ce malgré plusieurs finales jouées, lors de l’Euro 2016, la Ligue Europa 2018, ou encore le Trophée des Champions en 2011 et 2020. À deux reprises, en 2020 et 2022, il termine vice-champion de Ligue 1 avec Marseille, dont il a porté les couleurs de 2013 à 2015, puis de 2017 à 2023.