OM – LOSC : Beye donne des nouvelles de Greenwood, et ce n’est pas rassurant du tout !

Après la défaite de l’OM contre le LOSC, Habib Beye a donné des nouvelles de Mason Greenwood, sorti blessé dès la 18e minute.

Lors de la défaite de l’OM face au LOSC ce dimanche (1-2), l’un des faits marquants n’a pas seulement été le scénario renversant de la rencontre, mais bien la sortie de Mason Greenwood à la 18e après une grosse faute de Verdonk, suivi des réactions franches d’Habib Beye.

Beye choqué par la faute sur Greenwood

Après le match, Beye a confié qu’il se pourrait que Greenwood souffre d’une lésion musculaire après ce choc très violent, et que lui-même ait été « choqué par l’impact ». Le technicien sénégalais a précisé que des examens médicaux étaient programmés pour le joueur anglais dès ce lundi, et qu’il était bel et bien blessé.

Malgré la volonté de ne pas polémiquer sur l’arbitrage, Beye a admis en conférence de presse qu’il se posait des questions sur certaines actions du match, laissant transparaître une incompréhension sur l’intensité ou le timing de certaines interventions, notamment celle d’Haraldsson qui a violemment poussé Greenwood au sol après la faute.

« On a eu deux faits de jeu en première mi-temps qui nous sont défavorables avec cette première faute de Ngoy sur Paixao, puis Verdonk sur Greenwood. Et aussi l’intervention de Haraldsson qui me paraît dangereuse et violente. Mason ne le voit pas arriver. Monsieur Bastien a décidé de sortir que des cartons jaunes. On a marqué, ils ont égalisé et cela nous a mis un coup derrière la tête. On a jamais su contrôler le match. On n’a pas réussi à aller chercher le résultat. Je peux toujours prêcher pour ma paroisse. Mais quand il arrive pas derrière comme ça », a analysé Beye sur Ligue 1+.

L’OM se déplacera à Monaco sans Greenwood

La rencontre entre Marseille et Lille était un duel important pour la course au podium en Ligue 1. L’OM, qui venait d’enchaîner 3 victoires de suite, a mené puis s’est finalement incliné, et perd de l’avance pour la qualification directe en Ligue des Champions. Le club olympien reste néanmoins 3e avec la défaite de Lyon plus tôt ce dimanche.

Les résultats des examens médicaux de Greenwood pourraient impacter la suite de la saison de l’OM, dont chaque point compte dans la course à la LDC. Surtout que le prochain match se jouera à Monaco après la trêve, en pleine bourre en ce moment. De toute façon, Greenwood sera suspendu quoiqu’il arrive.